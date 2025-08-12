Усі розділи
Зеленський: ЗСУ звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині

Валентина РоманенкоВівторок, 12 серпня 2025, 21:58
Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Збройні сили України звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині, у двох точках вийшли на кордон з РФ.

Джерело: глава держави на зустрічі з журналістами, на яку не запросили "Українську правду", цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Сумщина. Там було у нас 18 точок – окупованих сіл або важливих точок. Шість звільнено. Тобто ми просуваємося вперед. Це хороші новини. У двох точках вийшли на кордон з Російською Федерацією. Я думаю, що там більш-менш позитив. Зранку мені доповіли Апостол (командувач ДШВ -ред.) і Сирський (головнокомандувач ЗСУ -ред.). Зачистили ще 900 метрів на Сумщині біля кількох пунктів до кордону".

Деталі: За словами Зеленського, крім того, Сили оборони зберігають позиції у Запорізькій області. Також було зазначено, що ЗСУ просунулися на 1 км вглиб позицій ворога у Луганській області.

Сумська областьвійнаЗеленський
