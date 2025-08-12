Все разделы
Зеленский: ВСУ освободили 6 из 18 оккупированных сел или важных точек в Сумской области

Валентина РоманенкоВторник, 12 августа 2025, 21:58
Зеленский: ВСУ освободили 6 из 18 оккупированных сел или важных точек в Сумской области
Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский отметил, что Вооруженные силы Украины освободили 6 из 18 оккупированных сел или важных точек в Сумской области, в двух точках вышли на границу с РФ.

Источник: глава государства на встрече с журналистами, на которую не пригласили "Украинскую правду", цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Сумская область. Там у нас было 18 точек – оккупированных сел или важных точек. Шесть освобождено. То есть мы продвигаемся вперед. Это хорошие новости. В двух точках вышли на границу с Российской Федерацией. Я думаю, что там более-менее позитив. Утром мне доложили Апостол (командующий ДШВ -ред.) и Сырский (главнокомандующий ВСУ -ред.). Зачистили еще 900 метров на Сумщине возле нескольких пунктов до границы".

Детали: По словам Зеленского, кроме того, Силы обороны сохраняют позиции в Запорожской области. Также было отмечено, что ВСУ продвинулись на 1 км вглубь позиций врага в Луганской области.

Сумская областьвойнаЗеленский
