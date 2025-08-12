Для реалізації операції "Павутина" СБУ створила приховану компанію у Челябінську – Малюк

Для реалізації операції "павутина" СБУ створила залегендоване підприємство в РФ – логістичну компанію у Челябінську.

Джерело: голова СБУ Василь Малюк в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна", передає пресслужба СБУ

Деталі: Як повідомив Малюк, для реалізації оперативного задуму СБУ створила залегендоване підприємство в РФ – логістичну компанію у Челябінську.

Українські агенти орендували там офісне приміщення і склади, які знаходилися поруч із місцевим управлінням ФСБ. Згодом вони придбали п’ять вантажних автомобілів, а наймані ними водії перевозили різні вантажі, щоб закріпити роботу під прикриттям.

Пряма мова: "Кожен з мисливських будиночків – повністю автономний. У них знаходилися батареї EcoFlow, сонячні батареї та інші групи товарів. Це давало можливість безперервно підживлювати дрони.

Спецоперація могла відбутися і у прохолодну пору року, а там температура іноді падає нижче мінус 40 градусів. Тож дрон мав бути повністю заряджений".

Деталі: За його словами, ураження відбулося БпЛА, які складалися з двох частин по 800 грамів (тобто загалом 1600) спеціальної суміші, яка має акумулятивно-фугасний ефект: для того, щоб пропалювати сам корпус літака і вже всередині спричиняти вибух.

