Для реалізації операції "Павутина" СБУ створила приховану компанію у Челябінську – Малюк

Тетяна ОлійникВівторок, 12 серпня 2025, 22:05
Для реалізації операції Павутина СБУ створила приховану компанію у Челябінську – Малюк
Василь Малюк. Фото - пресслужба сбу

Для реалізації операції "павутина" СБУ створила залегендоване підприємство в РФ – логістичну компанію у Челябінську.

Джерело: голова СБУ Василь Малюк в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна", передає пресслужба СБУ

Деталі: Як повідомив Малюк, для реалізації оперативного задуму СБУ створила залегендоване підприємство в РФ – логістичну компанію у Челябінську.

Українські агенти орендували там офісне приміщення і склади, які знаходилися поруч із місцевим управлінням ФСБ. Згодом вони придбали п’ять вантажних автомобілів, а наймані ними водії перевозили різні вантажі, щоб закріпити роботу під прикриттям.

Пряма мова: "Кожен з мисливських будиночків – повністю автономний. У них знаходилися батареї EcoFlow, сонячні батареї та інші групи товарів. Це давало можливість безперервно підживлювати дрони.

Спецоперація могла відбутися і у прохолодну пору року, а там температура іноді падає нижче мінус 40 градусів. Тож дрон мав бути повністю заряджений".

Деталі: За його словами, ураження відбулося БпЛА, які складалися з двох частин по 800 грамів (тобто загалом 1600) спеціальної суміші, яка має акумулятивно-фугасний ефект: для того, щоб пропалювати сам корпус літака і вже всередині спричиняти вибух.

Нагадаємо:

  • 1 червня Служба безпеки України здійснила операцію "Павутина" з ураження російської стратегічної авіації. Ціллю операції стали п'ять аеродромів на території РФ: "Оленья" в Мурманській, "Бєлая" в Іркутській, "Дягілево" в Рязанській, "Іваново" в Іванівській та "Українка" в Амурській областях. 
  • Удар по авіабазі "Бєлая", розташованій у близько 4400 км від кордону з Україною, став першою українською атакою по об'єктах у Сибіру в ході російсько-української війни. Основними засобами ураження стали FPV-дрони, частину з яких віддалено запустили з вантажівок, що під'їхали до аеродромів. 
  • У Німеччині кажуть, що операція "Павутина" могла пошкодити 10% стратегічної авіації РФ.

СБУРосіяросійсько-українська війна
