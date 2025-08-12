Для реализации операции "Паутина" СБУ создала скрытую компанию в Челябинске – Малюк
Для реализации операции "Паутина" СБУ создала легендированное предприятие в РФ – логистическую компанию в Челябинске.
Источник: глава СБУ Василий Малюк в интервью телеканалу "Мы-Украина", передает пресс-служба СБУ
Детали: Как сообщил Малюк, для реализации оперативного замысла СБУ создала легендированное предприятие в РФ – логистическую компанию в Челябинске.
Украинские агенты арендовали там офисное помещение и склады, которые находились рядом с местным управлением ФСБ. Впоследствии они приобрели пять грузовых автомобилей, а нанятые ими водители перевозили различные грузы, чтобы закрепить работу под прикрытием.
Прямая речь: "Каждый из охотничьих домиков – полностью автономен. В них находились батареи EcoFlow, солнечные батареи и другие группы товаров. Это давало возможность непрерывно подпитывать дроны.
Спецоперация могла состояться и в прохладное время года, а там температура иногда падает ниже минус 40 градусов. Поэтому дрон должен был быть полностью заряжен".
Детали: По его словам, поражение произошло БПЛА, которые состояли из двух частей по 800 граммов (то есть в общей сложности 1600) специальной смеси, которая имеет аккумулятивно-фугасный эффект: для того, чтобы прожечь сам корпус самолета и уже внутри вызвать взрыв.
Напомним:
- 1 июня Служба безопасности Украины осуществила операцию "Паутина" по поражению российской стратегической авиации. Целью операции стали пять аэродромов на территории РФ: "Оленья" в Мурманской, "Белая" в Иркутской, "Дягилево" в Рязанской, "Иваново" в Ивановской и "Украинка" в Амурской областях.
- Удар по авиабазе "Белая", расположенной в 4400 км от границы с Украиной, стал первой украинской атакой по объектам в Сибири в ходе российско-украинской войны. Основными средствами поражения стали FPV-дроны, часть из которых удаленно запустили с грузовиков, подъехавших к аэродромам.
- В Германии говорят, что операция "Паутина" могла повредить 10% стратегической авиации РФ.