Для реализации операции "Паутина" СБУ создала скрытую компанию в Челябинске – Малюк

Для реализации операции "Паутина" СБУ создала легендированное предприятие в РФ – логистическую компанию в Челябинске.

Источник: глава СБУ Василий Малюк в интервью телеканалу "Мы-Украина", передает пресс-служба СБУ

Детали: Как сообщил Малюк, для реализации оперативного замысла СБУ создала легендированное предприятие в РФ – логистическую компанию в Челябинске.

Украинские агенты арендовали там офисное помещение и склады, которые находились рядом с местным управлением ФСБ. Впоследствии они приобрели пять грузовых автомобилей, а нанятые ими водители перевозили различные грузы, чтобы закрепить работу под прикрытием.

Прямая речь: "Каждый из охотничьих домиков – полностью автономен. В них находились батареи EcoFlow, солнечные батареи и другие группы товаров. Это давало возможность непрерывно подпитывать дроны.

Спецоперация могла состояться и в прохладное время года, а там температура иногда падает ниже минус 40 градусов. Поэтому дрон должен был быть полностью заряжен".

Детали: По его словам, поражение произошло БПЛА, которые состояли из двух частей по 800 граммов (то есть в общей сложности 1600) специальной смеси, которая имеет аккумулятивно-фугасный эффект: для того, чтобы прожечь сам корпус самолета и уже внутри вызвать взрыв.

