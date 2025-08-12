Зеленський заявив, що втрати РФ приблизно втричі перевищують українські

Президент України Володимир Зеленський заявив, що втрати РФ на фронті приблизно втричі більші, ніж українські.

Джерело: заява Зеленського на зустрічі з журналістами 12 серпня, на яку не запросили "Українську правду", передає "Укрінформ"

Деталі: За словами президента, співвідношення особового складу становить 1 до 3 у бік загарбників щодо кількості.

Пряма мова: "Щодо втрат. Наведу приклад вчорашнього дня, в цілому приблизно так: у росіян тисяча втрат на добу, це 500 вбитих і 500 поранених. Я зараз не кажу, що там є 10 полонених тощо. Якщо точніше – 968 втрат у Росії, убитих 531 і 428 поранених, 9 в полоні. Ми – 340 втрат за добу: 18 "двохсотих" і 243 "трьохсотих", 79 безвісти зниклих. Приблизно 1 до 3, тобто їхні втрати втричі більші".

Деталі: Також він заявив, що співвідношення в артилерії зараз становить 1 до 2,4 у бік противника.

Пряма мова: "Дрони FPV – 1 до 1,4 на нашу користь. Не вистачає грошей на дрони, тому поки 1 до 1,4, хоча ми вважаємо 1 до 2,5 ми можемо легко тримати на нашу користь, навіть 1 до 4 могли б на нашу користь, але шукаємо фінансування у європейських партнерів".