Зеленский заявил, что потери РФ примерно в три раза превышают украинские

Татьяна ОлейникВторник, 12 августа 2025, 23:08
Владимир Зеленский. Фото - оп

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери РФ на фронте примерно в три раза больше, чем украинские.

Источник: заявление Зеленского на встрече с журналистами 12 августа, на которую не пригласили "Украинскую правду", передает "Укринформ"

Детали: По словам президента, соотношение личного состава составляет 1 к 3 в сторону захватчиков по количеству.

Прямая речь: "Относительно потерь. Приведу пример вчерашнего дня, в целом примерно так: у россиян тысяча потерь в сутки, это 500 убитых и 500 раненых. Я сейчас не говорю, что там есть 10 пленных и т.д. Если точнее – 968 потерь у России, убитых 531 и 428 раненых, 9 в плену. Мы – 340 потерь за сутки: 18 "двухсотых" и 243 "трехсотых", 79 без вести пропавших. Примерно 1 к 3, то есть их потери в три раза больше".

Детали: Также он заявил, что соотношение в артиллерии сейчас составляет 1 к 2,4 в сторону противника.

Прямая речь: "Дроны FPV – 1 к 1,4 в нашу пользу. Не хватает денег на дроны, поэтому пока 1 к 1,4, хотя мы считаем, что 1 к 2,5 мы можем легко держать в нашу пользу, даже 1 к 4 могли бы в нашу пользу, но ищем финансирование у европейских партнеров".

