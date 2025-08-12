Усі розділи
У Міноборони РФ звинуватили Україну в нібито "підготовці провокації" перед переговорами Трампа й Путіна

Тетяна ОлійникВівторок, 12 серпня 2025, 23:34
Російське Міноборони опублікувало заяву про те, що Україна нібито готує "провокацію", щоб зірвати переговори президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна.

Джерело: повідомлення Міноборони РФ в Telegram

Деталі: У заяві йдеться про те, що провокація нібито буде здійснена в місті Чугуїв на Харківщині. Начебто СБУ привезла туди іноземних журналістів "під легендою підготовки серії репортажів про жителів міста в прифронтовій зоні".

Російське відомство заявляє, що "перед самітом у п'ятницю сплановано провокаційний удар із застосуванням БПЛА і ракет по одному з густонаселених житлових кварталів або лікарні з великою кількістю постраждалих серед цивільного населення". Його повинні будуть відразу "зафіксувати" завезені західні журналісти".

Мовляв, Україна планує покласти на Росію відповідальність за цей удар, щоб створити "негативний медійний фон" і "умови для зриву" переговорів.

Зазначимо, що російська влада часто використовує такі заяви, щоб потім виправдати власні агресивні дії.

