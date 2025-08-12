В Минобороны РФ обвинили Украину в якобы "подготовке провокации" перед переговорами Трампа и Путина

Российское Минобороны опубликовало заявление о том, что Украина якобы готовит "провокацию", чтобы сорвать переговоры президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

Источник: сообщение Минобороны РФ в Telegram

Детали: В заявлении говорится, что провокация якобы будет осуществлена в городе Чугуев Харьковской области. Якобы СБУ привезла туда иностранных журналистов "под легендой подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне".

Российское ведомство заявляет, что "перед саммитом в пятницу спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения". Его должны будут сразу "зафиксировать" привезенные западные журналисты.

Мол, Украина планирует возложить на Россию ответственность за этот удар, чтобы создать "негативный медийный фон" и "условия для срыва" переговоров.

Отметим, что российские власти часто используют такие заявления, чтобы потом оправдать собственные агрессивные действия.