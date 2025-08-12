Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Минобороны РФ обвинили Украину в якобы "подготовке провокации" перед переговорами Трампа и Путина

Татьяна ОлейникВторник, 12 августа 2025, 23:34
В Минобороны РФ обвинили Украину в якобы подготовке провокации перед переговорами Трампа и Путина
карта - deepstate

Российское Минобороны опубликовало заявление о том, что Украина якобы готовит "провокацию", чтобы сорвать переговоры президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

Источник: сообщение Минобороны РФ в Telegram

Детали: В заявлении говорится, что провокация якобы будет осуществлена в городе Чугуев Харьковской области. Якобы СБУ привезла туда иностранных журналистов "под легендой подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне".

Реклама:

Российское ведомство заявляет, что "перед саммитом в пятницу спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения". Его должны будут сразу "зафиксировать" привезенные западные журналисты.

Мол, Украина планирует возложить на Россию ответственность за этот удар, чтобы создать "негативный медийный фон" и "условия для срыва" переговоров.

Отметим, что российские власти часто используют такие заявления, чтобы потом оправдать собственные агрессивные действия.

Росcияпропагандароссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский заявил, что потери РФ примерно в три раза превышают украинские
Для реализации операции "Паутина" СБУ создала скрытую компанию в Челябинске – Малюк
Орбан заявил, что Россия "уже выиграла" войну против Украины
Миллионная взятка за победу в конкурсе на строительство жилья для военных: в Киеве раскрыта схема
ДополненоВ Софии и по всей Болгарии проходят обыски по запросу НАБУ в деле о коррупционной покупке оружия
"Киевстар" начинает тестирование спутниковой связи Starlink
Все новости...
Росcия
Для реализации операции "Паутина" СБУ создала скрытую компанию в Челябинске – Малюк
В Белом доме не исключают "будущих планов" относительно поездки Трампа в РФ
Орбан заявил, что Россия "уже выиграла" войну против Украины
Последние новости
00:52
Трамп и Венс в среду проведут виртуальную встречу с Зеленским перед саммитом с Путиным – СМИ
00:21
Рубио и Лавров обсудили подготовку к саммиту Трампа и Путина на Аляске
23:56
теннисСвитолина назвала три самые знаковые победы на турнирах Grand Slam
23:49
Новости экономики 12 августа: Замедление производства боеприпасов, пожар рядом с ЗАЭС
23:34
В Минобороны РФ обвинили Украину в якобы "подготовке провокации" перед переговорами Трампа и Путина
23:30
Госстат впервые за 3,5 года проведет масштабный опрос домохозяйств
23:08
Зеленский заявил, что потери РФ примерно в три раза превышают украинские
23:06
Италия хочет уменьшить долю Китая в стратегических компаниях страны, чтобы задобрить Трампа
22:47
Генштаб: На фронте с начала года произошло 133 боевых столкновения
22:18
"В Украине до сих пор нет единого органа, отвечающего за эти дела": как наказать россиян за сексуальное насилие
Все новости...
Реклама:
Реклама: