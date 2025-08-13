Усі розділи
Рубіо: Трамп не розглядає зустріч на Алясці як поступку Путіну

Іван Д'яконовСереда, 13 серпня 2025, 02:23
Марко Рубіо. Фото: Getty Images

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що запланована на п’ятницю зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці не є перемогою для Кремля і не повинна сприйматися як поступка Росії. За його словами, зустріч матиме ознайомчий характер, під час якої Трамп прагне дати власну оцінку ситуації "дивлячись цій людині в очі".

Джерело: державний секретар США Марко Рубіо в інтервʼю Сіду Розенбергу в подкасті Sid & Friends in the Morning

Деталі: За словами Рубіо, Трамп під час своїх телефонних розмов з Путіним не досяг очікуваного результату. Саме тому, за його словами, президент США вирішив особисто зустрітися з російським правителем, щоб дати власну оцінку ситуації "дивлячись цій людині в очі".

Пряма мова: "Для президента Трампа зустріч – це не поступка. Якщо подивитися новини, то бачиш, як люди сходять з розуму: "О, яка перемога для Путіна; він отримав зустріч!" Він сам так цього не сприймає. Зустріч – це те, що ви робите, щоб з’ясувати позиції і прийняти рішення. "Я хочу мати всі факти. Я хочу подивитися цій людині в очі". І саме це президент хоче зробити".

Деталі: Рубіо зазначив, що п’ятнична зустріч на Алясці матиме ознайомчий характер, і вже на її "початку ми зрозуміємо, чи є взагалі шанс на успіх, чи ні". 

Держсекретар підкреслив, що Трамп має репутацію "виняткового майстра укладання угод" і "неймовірного переговорника", чий підхід особливо ефективний під час особистого спілкування.

Дослівно: "У нього чудове чуття на людську природу, він розуміє, як діяти в таких ситуаціях. Я бачив, як це приносить успіх у торгових угодах, коли він особисто підключається та закриває їх, і це завжди відбувається віч-на-віч. Таке важко зробити телефоном. Думаю, саме в цьому й полягатиме п’ятнична зустріч.

Деталі: При цьому Рубіо визнав, що переговори будуть складними, адже "ця війна дуже важлива для Путіна".

Передісторія: 

Читайте також: Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.

СШАТрампПутінпереговори
