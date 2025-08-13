Рубіо: Трамп не розглядає зустріч на Алясці як поступку Путіну
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що запланована на п’ятницю зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці не є перемогою для Кремля і не повинна сприйматися як поступка Росії. За його словами, зустріч матиме ознайомчий характер, під час якої Трамп прагне дати власну оцінку ситуації "дивлячись цій людині в очі".
Джерело: державний секретар США Марко Рубіо в інтервʼю Сіду Розенбергу в подкасті Sid & Friends in the Morning
Деталі: За словами Рубіо, Трамп під час своїх телефонних розмов з Путіним не досяг очікуваного результату. Саме тому, за його словами, президент США вирішив особисто зустрітися з російським правителем, щоб дати власну оцінку ситуації "дивлячись цій людині в очі".
Пряма мова: "Для президента Трампа зустріч – це не поступка. Якщо подивитися новини, то бачиш, як люди сходять з розуму: "О, яка перемога для Путіна; він отримав зустріч!" Він сам так цього не сприймає. Зустріч – це те, що ви робите, щоб з’ясувати позиції і прийняти рішення. "Я хочу мати всі факти. Я хочу подивитися цій людині в очі". І саме це президент хоче зробити".
Деталі: Рубіо зазначив, що п’ятнична зустріч на Алясці матиме ознайомчий характер, і вже на її "початку ми зрозуміємо, чи є взагалі шанс на успіх, чи ні".
Держсекретар підкреслив, що Трамп має репутацію "виняткового майстра укладання угод" і "неймовірного переговорника", чий підхід особливо ефективний під час особистого спілкування.
Дослівно: "У нього чудове чуття на людську природу, він розуміє, як діяти в таких ситуаціях. Я бачив, як це приносить успіх у торгових угодах, коли він особисто підключається та закриває їх, і це завжди відбувається віч-на-віч. Таке важко зробити телефоном. Думаю, саме в цьому й полягатиме п’ятнична зустріч.
Деталі: При цьому Рубіо визнав, що переговори будуть складними, адже "ця війна дуже важлива для Путіна".
Передісторія:
- 8 серпня президент США Дональд Трамп повідомив про заплановану на 15 серпня зустріч із правителем Росії Володимиром Путіним на Алясці.
- Президент США очікує, що його зустріч з господарем Кремля 15 серпня на Алясці буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.
- Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що будь-яка угода між США та Росією має передбачати участь України та ЄС. Вона наголосила, що потенційна угода не повинна стати трампліном для подальшої російської агресії проти України, НАТО та Європи.
- Саме США, за її словами, "мають силу змусити Росію вести серйозні переговори".
