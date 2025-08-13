Рубіо: Трамп не розглядає зустріч на Алясці як поступку Путіну

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що запланована на п’ятницю зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці не є перемогою для Кремля і не повинна сприйматися як поступка Росії. За його словами, зустріч матиме ознайомчий характер, під час якої Трамп прагне дати власну оцінку ситуації "дивлячись цій людині в очі".

Джерело: державний секретар США Марко Рубіо в інтервʼю Сіду Розенбергу в подкасті Sid & Friends in the Morning

Деталі: За словами Рубіо, Трамп під час своїх телефонних розмов з Путіним не досяг очікуваного результату. Саме тому, за його словами, президент США вирішив особисто зустрітися з російським правителем, щоб дати власну оцінку ситуації "дивлячись цій людині в очі".

Пряма мова: "Для президента Трампа зустріч – це не поступка. Якщо подивитися новини, то бачиш, як люди сходять з розуму: "О, яка перемога для Путіна; він отримав зустріч!" Він сам так цього не сприймає. Зустріч – це те, що ви робите, щоб з’ясувати позиції і прийняти рішення. "Я хочу мати всі факти. Я хочу подивитися цій людині в очі". І саме це президент хоче зробити".

Деталі: Рубіо зазначив, що п’ятнична зустріч на Алясці матиме ознайомчий характер, і вже на її "початку ми зрозуміємо, чи є взагалі шанс на успіх, чи ні".

Держсекретар підкреслив, що Трамп має репутацію "виняткового майстра укладання угод" і "неймовірного переговорника", чий підхід особливо ефективний під час особистого спілкування.

Дослівно: "У нього чудове чуття на людську природу, він розуміє, як діяти в таких ситуаціях. Я бачив, як це приносить успіх у торгових угодах, коли він особисто підключається та закриває їх, і це завжди відбувається віч-на-віч. Таке важко зробити телефоном. Думаю, саме в цьому й полягатиме п’ятнична зустріч.

Деталі: При цьому Рубіо визнав, що переговори будуть складними, адже "ця війна дуже важлива для Путіна".

Передісторія:

8 серпня президент США Дональд Трамп повідомив про заплановану на 15 серпня зустріч із правителем Росії Володимиром Путіним на Алясці.

Президент США очікує, що його зустріч з господарем Кремля 15 серпня на Алясці буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що будь-яка угода між США та Росією має передбачати участь України та ЄС. Вона наголосила, що потенційна угода не повинна стати трампліном для подальшої російської агресії проти України, НАТО та Європи.

Саме США, за її словами, "мають силу змусити Росію вести серйозні переговори".

