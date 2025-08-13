Все разделы
Рубио: Трамп не рассматривает встречу на Аляске как уступку Путину

Иван ДьяконовСреда, 13 августа 2025, 02:23
Рубио: Трамп не рассматривает встречу на Аляске как уступку Путину
Марко Рубио. Фото: Getty Images

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что запланированная на пятницу встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске не является победой для Кремля и не должна восприниматься как уступка России. По его словам, Трамп стремится лично оценить позиции своего российского визави, чтобы определить перспективы переговоров.

Источник: государственный секретарь США Марко Рубио в интервью подкасту Sid & Friends in the Morning

Детали: По словам Рубио, Трамп во время своих телефонных разговоров с Путиным не достиг ожидаемого результата. Именно поэтому, по его словам, президент США решил лично встретиться с российским правителем, чтобы дать собственную оценку ситуации "глядя этому человеку в глаза".

Прямая речь: "Для президента Трампа встреча – это не уступка. Если посмотреть новости, то видишь, как люди сходят с ума: "О, какая победа для Путина; он получил встречу!" Он сам так этого не воспринимает. Встреча – это то, что вы делаете, чтобы выяснить позиции и принять решение. "Я хочу иметь все факты. Я хочу посмотреть этому человеку в глаза". И именно это президент хочет сделать".

Детали: Рубио отметил, что пятничная встреча на Аляске будет иметь ознакомительный характер, и уже в ее "начале мы поймем, есть ли вообще шанс на успех или нет".

Госсекретарь подчеркнул, что Трамп имеет репутацию "исключительного мастера заключения сделок" и "невероятного переговорщика", чей подход особенно эффективен при личном общении.

Дословно: "У него прекрасное чутье на человеческую природу, он понимает, как действовать в таких ситуациях. Я видел, как это приносит успех в торговых сделках, когда он лично подключается и закрывает их, и это всегда происходит лицом к лицу. Такое трудно сделать по телефону. Думаю, именно в этом и будет заключаться пятничная встреча.

Детали: При этом Рубио признал, что переговоры будут сложными, ведь "эта война очень важна для Путина".

Предыстория:

  • 8 августа президент США Дональд Трамп сообщил о запланированной на 15 августа встрече с правителем России Владимиром Путиным на Аляске.
  • Президент США ожидает, что его встреча с хозяином Кремля 15 августа на Аляске будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.
  • Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что любое соглашение между США и Россией должно предусматривать участие Украины и ЕС. Она подчеркнула, что потенциальное соглашение не должно стать трамплином для дальнейшей российской агрессии против Украины, НАТО и Европы.
  • Именно США, по ее словам, "имеют силу заставить Россию вести серьезные переговоры".

Читайте также: Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным

СШАТрампПутинпереговоры
