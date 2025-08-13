Усі розділи
ЗСУ за добу знешкодили ще 890 окупантів – Генштаб

Станіслав ПогоріловСереда, 13 серпня 2025, 07:50
ЗСУ за добу знешкодили ще 890 окупантів – Генштаб
За минулу добу Сили оборони знешкодити 890 російських загарбників, загальні втрати окупантів вбитими та пораненими вже сягнули 1 066 110 осіб.

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 066 110 (+890) осіб;
  • танків – 11099 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23 127 (+8) од;
  • артилерійських систем – 31 429 (+23) од;
  • РСЗВ – 1 465 (+1) од;
  • засобів ППО – 1207 (+2) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50 852 (+99);
  • крилатих ракет – 3 558 (+2);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 58265 (+46);
  • спеціальної техніки – 3937 (+0).

