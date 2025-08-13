ВСУ за сутки обезвредили еще 890 оккупантов – Генштаб
Среда, 13 августа 2025, 07:50
За прошедшие сутки Силы обороны обезвредили 890 российских захватчиков, общие потери оккупантов убитыми и ранеными уже достигли 1 066 110 человек.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 066 110 (+890) человек;
- танков – 11099 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23 127 (+8) ед;
- артиллерийских систем – 31 429 (+23) ед;
- РСЗО – 1 465 (+1) ед.;
- средств ПВО – 1207 (+2) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 852 (+99);
- крылатых ракет – 3 558 (+2);
- автомобильной техники и автоцистерн – 58265 (+46);
- специальной техники – 3937 (+0).