ВСУ за сутки обезвредили еще 890 оккупантов – Генштаб

Станислав ПогориловСреда, 13 августа 2025, 07:50
фото: Getty Images

За прошедшие сутки Силы обороны обезвредили 890 российских захватчиков, общие потери оккупантов убитыми и ранеными уже достигли 1 066 110 человек.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 066 110 (+890) человек;
  • танков – 11099 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин – 23 127 (+8) ед;
  • артиллерийских систем – 31 429 (+23) ед;
  • РСЗО – 1 465 (+1) ед.;
  • средств ПВО – 1207 (+2) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 852 (+99);
  • крылатых ракет – 3 558 (+2);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 58265 (+46);
  • специальной техники – 3937 (+0).

Вооруженные силыроссийско-украинская война
