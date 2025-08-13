ППО знешкодила 32 ворожі дрони та 2 "Іскандери": є влучання у 15 локаціях

У ніч на 13 серпня росіяни атакували 49-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.

Джерело: командування Повітряних сил

Деталі: Ударними БпЛА було атаковано Донеччину, Сумщину та Чернігівщину, ракетами – Полтавщину.

За попередніми даними, станом на 8.00, протиповітряною обороною збито та подавлено 34 цілі: 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 32 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 БпЛА у 15 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.