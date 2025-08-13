ПВО обезвредила 32 вражеских дрона и 2 «Искандера»: есть попадания в 15 локациях

В ночь на 13 августа россияне атаковали 49 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также 2 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.

Источник: командование Воздушных сил

Детали: Ударными БПЛА были атакованы Донецкая, Сумская и Черниговская области, ракетами – Полтавская область.

Реклама:

По предварительным данным, по состоянию на 8.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 34 цели: 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 32 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 БПЛА в 15 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.