Окупати обстріляли Чорнобаївку: під завалами будинку загинула жінка

Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Чорнобаївки, що на Херсонщині, вранці 13 серпня.

Джерело: голова ОВА Олександр Прокудін в Facebook

Пряма мова очільника області: "Зранку російські окупанти вкрили артилерійським вогнем Чорнобаївку.

Внаслідок атаки знищено житловий будинок. З-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблої жінки 1964 року народження".

Деталі: Також пошкоджено декілька сусідніх осель – у них потрощено дахи, фасади та вибито шибки.