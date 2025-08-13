Усі розділи
Окупати обстріляли Чорнобаївку: під завалами будинку загинула жінка

Ірина БалачукСереда, 13 серпня 2025, 09:06
Скриншот з відео

Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Чорнобаївки, що на Херсонщині, вранці 13 серпня.

Джерело: голова ОВА Олександр Прокудін в Facebook

Пряма мова очільника області: "Зранку російські окупанти вкрили артилерійським вогнем Чорнобаївку.

Внаслідок атаки знищено житловий будинок. З-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблої жінки 1964 року народження".

Деталі: Також пошкоджено декілька сусідніх осель – у них потрощено дахи, фасади та вибито шибки.

