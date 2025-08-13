Окупати обстріляли Чорнобаївку: під завалами будинку загинула жінка
Середа, 13 серпня 2025, 09:06
Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Чорнобаївки, що на Херсонщині, вранці 13 серпня.
Джерело: голова ОВА Олександр Прокудін в Facebook
Пряма мова очільника області: "Зранку російські окупанти вкрили артилерійським вогнем Чорнобаївку.
Внаслідок атаки знищено житловий будинок. З-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблої жінки 1964 року народження".
Деталі: Також пошкоджено декілька сусідніх осель – у них потрощено дахи, фасади та вибито шибки.