Оккупанты обстреляли Чернобаевку: под завалами дома погибла женщина

Один человек погиб в результате российского обстрела Чернобаевки, что в Херсонской области, утром 13 августа.

Источник: глава ОВА Александр Прокудин в Facebook

Прямая речь главы области: "Утром российские оккупанты обстреляли из артиллерии Чернобаевку.

Реклама:

В результате атаки уничтожен жилой дом. Из-под завалов спасатели извлекли тело погибшей женщины 1964 года рождения".

Детали: Также повреждены несколько соседних домов – у них разрушены крыши, фасады и выбиты окна.