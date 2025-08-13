Все разделы
Оккупанты обстреляли Чернобаевку: под завалами дома погибла женщина

Ирина БалачукСреда, 13 августа 2025, 09:06
Оккупанты обстреляли Чернобаевку: под завалами дома погибла женщина
Скриншот из видео

Один человек погиб в результате российского обстрела Чернобаевки, что в Херсонской области, утром 13 августа.

Источник: глава ОВА Александр Прокудин в Facebook

Прямая речь главы области: "Утром российские оккупанты обстреляли из артиллерии Чернобаевку.

В результате атаки уничтожен жилой дом. Из-под завалов спасатели извлекли тело погибшей женщины 1964 года рождения".

Детали: Также повреждены несколько соседних домов – у них разрушены крыши, фасады и выбиты окна.

Херсонская областьобстрелжертвы
