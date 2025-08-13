Оккупанты обстреляли Чернобаевку: под завалами дома погибла женщина
Среда, 13 августа 2025, 09:06
Один человек погиб в результате российского обстрела Чернобаевки, что в Херсонской области, утром 13 августа.
Источник: глава ОВА Александр Прокудин в Facebook
Прямая речь главы области: "Утром российские оккупанты обстреляли из артиллерии Чернобаевку.
В результате атаки уничтожен жилой дом. Из-под завалов спасатели извлекли тело погибшей женщины 1964 года рождения".
Детали: Также повреждены несколько соседних домов – у них разрушены крыши, фасады и выбиты окна.