Роблять пластику "топові хірурги" – Малюк розповів, як убезпечують негласних агентів СБУ

Ірина БалачукСереда, 13 серпня 2025, 10:41
Роблять пластику топові хірурги – Малюк розповів, як убезпечують негласних агентів СБУ
Глава СБУ Василь Малюк. Фото СБУ

Служба безпеки України залучає всесвітньовідомих пластичних хірургів для того, щоб убезпечити життя своїх негласних агентів після виконаних завдань, заявив глава служби Василь Малюк.

Джерело: Малюк в інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна"

Пряма мова глави СБУ: "Надважливий елемент – це насамперед безпека цих людей. І коли вони повертаються з ворожих тилів, виконавши ту чи іншу надскладну операцію, то, перш за все (потрібно – ред.) забезпечити їхню безпеку.

Тому тут, у нас, діє ціла програма, цілий комплекс безпекових заходів. У тому числі, у разі необхідності і погодження з цим безпосередньо джерелом, ми змінюємо в дійсності їм зовнішність".

Деталі: На уточнююче питання, чи дійсно таке було, Малюк заявив, що було не один раз.  

"Звичайно, і неодноразово. Є топові пластичні хірурги із світовим ім’ям, які прикладають для цього зусилля. Готуються потім документи прикриття. І ці люди починають життя знову. З нуля, фактично, якщо ми розуміємо, що ворог пильнує і хоче їх догнати", – сказав глава СБУ.

Він також додав, що є і "багато інших певних різновидів їх підтримки", у тому числі забезпечення житлом.

