Пластику делают "топовые хирурги" – Малюк рассказал, как обеспечивают безопасность негласных агентов СБУ

Служба безопасности Украины привлекает всемирно известных пластических хирургов для того, чтобы обеспечить безопасность жизни своих негласных агентов после выполненных заданий, заявил глава службы Василий Малюк.

Источник: Малюк в интервью телеканалу "Мы-Украина"

Прямая речь главы СБУ: "Сверхважный элемент – это прежде всего безопасность этих людей. И когда они возвращаются из вражеских тылов, выполнив ту или иную сверхсложную операцию, то, прежде всего (необходимо – ред.) обеспечить их безопасность.

Поэтому здесь, у нас, действует целая программа, целый комплекс мер безопасности. В том числе, в случае необходимости и согласования с этим непосредственно источником, мы меняем в действительности их внешность".

Детали: На уточняющий вопрос, действительно ли такое было, Малюк заявил, что было не один раз.

"Конечно, и неоднократно. Есть топовые пластические хирурги с мировым именем, которые прилагают для этого усилия. Затем готовятся документы для прикрытия. И эти люди начинают жизнь заново. С нуля, фактически, если мы понимаем, что враг следит и хочет их догнать", – сказал глава СБУ.

Он также добавил, что есть и "много других определенных видов их поддержки", в том числе обеспечение жильем.