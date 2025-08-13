Дрони ГУР уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області РФ

Дрони-камікадзе Головного управління розвідки МОУ в ніч на 13 серпня атакували чергову ціль нафтогазової інфраструктури держави-агресорки – нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Транснєфть Дружба" в місті Унеча Брянської області РФ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в розвідці, Генштаб ЗСУ

Деталі: За словами джерела УП, операцію здійснено спільно з підрозділами Сил оборони України. За інформацією з місцевих пабліків, в ніч на 13 серпня в місті Унеча та районі пролунала серія вибухів, після чого на лінійній виробничо-диспетчерській станції "Унеча" розпочалася сильна пожежа, туди попрямували екстрені служби.

ЛВДС "Унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів Дружба, що належить холдингу АК "Транснєфтєпродукт", і який задіяний у забезпеченні ВПК країни-агресорки. Основна функція станції – транспортування нафти трубопровідною системою, загальна протяжність якої становить близько 9 тис. км.

Оновлено: Генштаб ЗСУ підтвердив ураження "Унечі", задіяної у забезпеченні армії загарбників.

Згідно з повідомленням, в ніч на 13 серпня підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по низці важливих обєктів російського агресора.

Зокрема, у Брянській області РФ уражено нафтоперекачувальну станцію, зафіксовано ураження і масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції. Також є інформація про вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів.

Вказано водночас, що детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється.