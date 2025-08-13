Дроны ГУР поразили нефтеперекачивающую станцию в Брянской области РФ

Дроны-камикадзе Главного управления разведки МОУ в ночь на 13 августа атаковали очередную цель нефтегазовой инфраструктуры государства-агрессора – нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Транснефть Дружба" в городе Унеча Брянской области РФ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в разведке, Генштаб ВСУ

Детали: По словам источника УП, операция проведена совместно с подразделениями Сил обороны Украины. По информации из местных пабликов, в ночь на 13 августа в городе Унеча и районе прозвучала серия взрывов, после чего на линейной производственно-диспетчерской станции "Унеча" начался сильный пожар, туда направились экстренные службы.

ЛПДС "Унеча" является крупнейшим узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба", принадлежащим холдингу АК "Транснефтепродукт" и задействованным в обеспечении ВПК страны-агрессора. Основная функция станции – транспортировка нефти по трубопроводной системе, общая протяженность которой составляет около 9 тыс. км.

Обновлено: Генштаб ВСУ подтвердил поражение "Унечи", задействованной в обеспечении армии захватчиков.

Согласно сообщению, в ночь на 13 августа подразделения ракетных войск и артиллерии, Сил беспилотных систем ВСУ, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по ряду важных объектов российского агрессора.

В частности, в Брянской области РФ поражена нефтеперекачивающая станция, зафиксировано поражение и масштабный пожар в районе здания подпорной насосной станции. Также есть информация о взрывах в районе резервуарного парка и участка размещения магистральных и подпорных насосов.

При этом указано, что подробная информация о последствиях поражения в настоящее время уточняется.