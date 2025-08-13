Ціна питання $400 тисяч – Малюк розповів, як росіяни хотіли убити Гордона

Глава СБУ Василь Малюк заявив, що службі вдалося зупинити дві спроби замаху на журналіста Дмитра Гордона – на це окупанти нібито були готові витратити $400 тисяч.

Джерело: Малюк в інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна"

Деталі: За його словами, Гордона намагались ліквідувати дві групи, оскільки він для Росіян "як Соловйов для нас", тільки "Соловйов пропагандист, а Гордон нарізає їм правду-матку" і його дивляться на території Росії.

Реклама:

"Тому працювала одна група з колишнім народним депутатом від Партії регіонів, Грушевський його прізвище. Він зараз ув’язнений. Ми їх вели взагалі по вчиненню диверсій на території Полтавської області… але в процесі документування… зрозуміли, що він готує і проводить візуальне спостереження за Дмитром Гордоном… Вони вже вивчали його графік дня, і так далі. І вираховували місце, де він ночує. І планувався ракетно-шахедний удар. Їм потрібно було лише дати чітку координату", – розповів Малюк.

Він додав, що зловмисників затримали на випередження.

РЕКЛАМА:

"Проте, на цьому все не зупинилося. І ФСБ вирішила дотиснути свій злочинний оперативний задум. Тут вони використали – вже в іншому задумі – дагестанську етнонаціональну злочинну спільноту... І ще до війни сюди був маршрутований один молодик, який тут одружився, який тут прижився, і який накатав відповідну легенду. І вони готували вбивство Гордона. Ціна питання була 400 тисяч доларів США", – заявив Малюк.

Він уточнив, що росіяни хотіли убити Гордона з короткоствольної нарізної зброї, а у випадку, якщо журналіст буде з охоронцем, то з автомата, і "контрольний постріл робити з пістолета".

"Він (дагестанець – ред.) і його поплічники – усі затримані, всі ув’язнені", – підсумував глава СБУ.