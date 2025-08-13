Цена вопроса $400 тысяч – Малюк рассказал, как россияне хотели убить Гордона

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что службе удалось предотвратить две попытки покушения на журналиста Дмитрия Гордона – на это оккупанты якобы были готовы потратить $400 тысяч.

Источник: Малюк в интервью телеканалу "Мы-Украина"

Детали: По его словам, Гордона пытались ликвидировать две группы, поскольку он для россиян "как Соловьев для нас", только "Соловьев пропагандист, а Гордон нарезает им правду-матку" и его смотрят на территории России.

"Поэтому работала одна группа с бывшим народным депутатом от Партии регионов, Грушевский его фамилия. Он сейчас в заключении. Мы их вели вообще по совершению диверсий на территории Полтавской области... но в процессе документирования... поняли, что он готовит и проводит визуальное наблюдение за Дмитрием Гордоном... Они уже изучали его график дня и так далее. И вычисляли место, где он ночует. И планировался ракетно-шахедный удар. Им нужно было только дать четкую координату", – рассказал Малюк.

Он добавил, что злоумышленников задержали на опережение.

"Однако на этом все не остановилось. И ФСБ решила дожать свой преступный оперативный замысел. Здесь они использовали – уже в другом замысле – дагестанскую этнонациональную преступную общину... И еще до войны сюда был маршрутизирован один молодой человек, который здесь женился, который здесь прижился, и который накатал соответствующую легенду. И они готовили убийство Гордона. Цена вопроса была 400 тысяч долларов США", – заявил Малюк.

Он утонил, что россияне хотели убить Гордона из короткоствольного нарезного оружия, а в случае, если журналист будет с охранником, то из автомата, и "контрольный выстрел делать из пистолета".

"Он (дагестанец – ред.) и его пособники – все задержаны, все заключены под стражу", – подытожил глава СБУ.