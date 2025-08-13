Усі розділи
Окупанти атакували дронами авто та "швидку" на Херсонщині та Донеччині: є загиблі і поранені

Альона Мазуренко Середа, 13 серпня 2025, 13:55
Окупанти атакували дронами авто та швидку на Херсонщині та Донеччині: є загиблі і поранені
фото: ДСНС

Російські окупанти атакували дронами легкове авто та карету "швидкої" на Херсонщині та в Донецькій області, є загиблі та поранені.

Джерело: ДСНС 

Деталі: Зокрема, у Бериславському районі ворожий БпЛА влучив у легковий автомобіль. Загинула одна людина, ще одна жінка поранена. Рятувальники деблокували загиблого та доставили постраждалу до лікарні.

Крім того, удар по кареті "швидкої" спричинив пожежу, яку загасили вогнеборці.

 
 
 

На Донеччині російський дрон влучив у легковик із трьома людьми. Авто з’їхало в кювет. Двох чоловіків витягли поліцейські, третього – деблокували рятувальники та передали медикам.

 

