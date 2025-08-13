Окупанти атакували дронами авто та "швидку" на Херсонщині та Донеччині: є загиблі і поранені
Середа, 13 серпня 2025, 13:55
Російські окупанти атакували дронами легкове авто та карету "швидкої" на Херсонщині та в Донецькій області, є загиблі та поранені.
Джерело: ДСНС
Деталі: Зокрема, у Бериславському районі ворожий БпЛА влучив у легковий автомобіль. Загинула одна людина, ще одна жінка поранена. Рятувальники деблокували загиблого та доставили постраждалу до лікарні.
Реклама:
Крім того, удар по кареті "швидкої" спричинив пожежу, яку загасили вогнеборці.
На Донеччині російський дрон влучив у легковик із трьома людьми. Авто з’їхало в кювет. Двох чоловіків витягли поліцейські, третього – деблокували рятувальники та передали медикам.