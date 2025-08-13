Оккупанты атаковали дронами автомобили и "скорую" в Херсонской и Донецкой областях: есть погибшие и раненые
Среда, 13 августа 2025, 13:55
Российские оккупанты атаковали дронами легковой автомобиль и машину скорой помощи в Херсонской и Донецкой областях, есть погибшие и раненые.
Источник: ГСЧС
Детали: В частности, в Бериславском районе вражеский БПЛА попал в легковой автомобиль. Погиб один человек, еще одна женщина ранена. Спасатели деблокировали погибшего и доставили пострадавшую в больницу.
Кроме того, удар по машине скорой помощи вызвал пожар, который потушили пожарные.
В Донецкой области российский дрон попал в легковушку с тремя людьми. Автомобиль съехал в кювет. Двоих мужчин вытащили полицейские, третьего – деблокировали спасатели и передали медикам.