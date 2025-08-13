Усі розділи
В МЗС України відреагували на піар "Грузинської мрії": влада плазує перед Москвою

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоСереда, 13 серпня 2025, 14:48

Міністерство закордонних справ України відреагувало на використання партією влади Грузії у передвиборчій рекламі відео з наслідками російської повномасштабної агресії проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на МЗС

Деталі: Міністерство назвало дії "Грузинської мрії" недружніми та заявило, що партія використовує кадри з жахливими наслідками війни для власного політичного піару.

"Такі цинічні кроки демонструють зневагу до українського народу та жертв російської агресії, викликають справедливе обурення українського суспільства", – заявили в МЗС України.

У відомстві зазначили, що грузинська влада плазує перед Москвою та нехтує принципами гідності та незалежності.

"Радимо політтехнологам грузинської партії влади бути чесними з власним народом та розмістити на її сторінках більш правдиву картинку: російський триколор справа і закриті двері ЄС і НАТО зліва. Це відповідатиме дійсності, бо чинна влада Грузії позбавила країну не війни, а європейського майбутнього", – заявили в МЗС України.

Водночас у міністерстві додали, що Україна залишається послідовною та непохитною у підтримці дружнього народу Грузії в його прагненні будувати незалежну, демократичну та європейську державу.

Що передувало: Партія "Грузинська мрія" знову використала тему війни в Україні в передвиборчій рекламі, цього разу на місцевих виборах.

У роликах партії з одного боку показані розбомблені українські міста, а з іншого – фотографії з Грузії, з відреставрованими фасадами будинків, парками і дорогами. Партія на виборах мера столиці вибрала гасло "Обирай мир".

