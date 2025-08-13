В МИД Украины отреагировали на пиар "Грузинской мечты": власть пресмыкается перед Москвой

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на использование правящей партией Грузии в предвыборной рекламе видео с последствиями российской полномасштабной агрессии против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД

Детали: Министерство назвало действия "Грузинской мечты" недружественными и заявило, что партия использует кадры с ужасными последствиями войны для собственного политического пиара.

"Такие циничные шаги демонстрируют пренебрежение к украинскому народу и жертвам российской агрессии, вызывают справедливое возмущение украинского общества", – заявили в МИД Украины.

В ведомстве отметили, что грузинские власти пресмыкаются перед Москвой и пренебрегают принципами достоинства и независимости.

"Советуем политтехнологам грузинской партии власти быть честными со своим народом и разместить на ее страницах более правдивую картинку: российский триколор справа и закрытые двери ЕС и НАТО слева. Это будет соответствовать действительности, потому что действующая власть Грузии лишила страну не войны, а европейского будущего", – заявили в МИД Украины.

В то же время в министерстве добавили, что Украина остается последовательной и непоколебимой в поддержке дружественного народа Грузии в его стремлении строить независимое, демократическое и европейское государство.

Что предшествовало: Партия "Грузинская мечта" снова использовала тему войны в Украине в предвыборной рекламе, на этот раз на местных выборах.

В роликах партии с одной стороны показаны разбомбленные украинские города, а с другой – фотографии из Грузии, с отреставрированными фасадами домов, парками и дорогами. Партия на выборах мэра столицы выбрала лозунг "Выбирай мир".