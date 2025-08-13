Усі розділи
У разі перемир'я в ЄС розглядають пом’якшення санкцій проти РФ – ЗМІ

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Середа, 13 серпня 2025, 17:02
У разі перемир'я в ЄС розглядають пом’якшення санкцій проти РФ – ЗМІ
коллаж centralasia.media

Союзники України оцінюють потенційну можливість пом'якшення санкцій проти Росії у разі укладення перемир'я у російсько-українській війні. 

Джерело: Sky News з посиланням на співрозмовників, наближених до Ради ЄС, "Європейська правда"

Деталі: Співрозмовники стверджують, що союзники України оцінюють можливість поступового пом'якшення санкцій проти Росії, якщо буде укладено повне перемир'я.

За їхніми словами, планується поновлення санкцій у разі будь-яких порушень.

Вони сподіваються, що 15-денне перемир'я буде досягнуто негайно (санкції залишатимуться в силі протягом цього періоду), перш ніж в Україні настане "більш структурована пауза в бойових діях".

Окремо співрозмовники в італійському уряді повідомили мовнику, що вони будуть наполягати під час відеоконференції, яка відбудеться 13 серпня, на тому, щоб президент США Дональд Трамп залучив Європу до своїх переговорів з очільником Кремля Володимиром Путіним щодо України.

"Він просить європейські країни збільшити військові видатки, тому ми маємо брати участь у цих рішеннях", – пояснив італійський дипломат.

Співрозмовники додали, що під час розмови Італія наголосить на необхідності чітких військових, економічних і політичних гарантій для України.

Зазначимо, Трамп та Путін зустрінуться в місті Анкоридж на Алясці 15 серпня. За даними CNN, вони зустрінуться на військовій базі, хоча Білий дім хотів цього уникнути.

Читайте детально: Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.

санкціїРосіяросійсько-українська війна
