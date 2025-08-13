Все разделы
В случае перемирия в ЕС рассматривают смягчение санкций против РФ – СМИ

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоСреда, 13 августа 2025, 17:02
коллаж centralasia.media

Союзники Украины оценивают потенциальную возможность смягчения санкций против России в случае заключения перемирия в российско-украинской войне.

Источник: Sky News со ссылкой на собеседников, приближенных к Совету ЕС, "Европейская правда"

Детали: Собеседники утверждают, что союзники Украины оценивают возможность постепенного смягчения санкций против России, если будет заключено полное перемирие.

По их словам, планируется возобновление санкций в случае каких-либо нарушений.

Они надеются, что 15-дневное перемирие будет достигнуто немедленно (санкции будут оставаться в силе в течение этого периода), прежде чем в Украине наступит "более структурированная пауза в боевых действиях".

Отдельно собеседники в итальянском правительстве сообщили вещателю, что они будут настаивать во время видеоконференции, которая состоится 13 августа, на том, чтобы президент США Дональд Трамп привлек Европу к своим переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным по Украине.

"Он просит европейские страны увеличить военные расходы, поэтому мы должны участвовать в этих решениях", – пояснил итальянский дипломат.

Собеседники добавили, что во время разговора Италия подчеркнет необходимость четких военных, экономических и политических гарантий для Украины.

Отметим, Трамп и Путин встретятся в городе Анкоридж на Аляске 15 августа. По данным CNN, они встретятся на военной базе, хотя Белый дом хотел этого избежать.

Читайте подробно: Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.

санкцииРосcияроссийско-украинская война
