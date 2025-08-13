Зеленський: Негайне припинення вогню буде центральною темою зустрічі на Алясці, так говорив Трамп

Президент України Володимир Зеленський і союзники сподіваються, що головною темою зустрічі на Алясці між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним буде негайне припинення вогню.

Джерело: заява президента Зеленського під час брифінгу разом з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем

Пряма мова: "Ми говорили про зустріч на Алясці і сподіваємося, що центральною темою на зустрічі буде негайне припинення вогню. Про це неодноразово говорив президент США. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясці у нас буде з ним контакт і ми обговоримо всі результати, якщо вони будуть і визначимо наступні наші кроки".

Реклама:

Деталі: Відповідаючи на питання журналістів, Зеленський ще раз повторив, що згідно з Конституцією України, будь-які територіальні питання не можуть обговорюватися незважаючи на волю народу.

Передісторія: