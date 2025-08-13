Все разделы
Зеленский: Немедленное прекращение огня будет центральной темой встречи на Аляске. Так говорил Трамп

Александр ШумилинСреда, 13 августа 2025, 17:40
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский и союзники надеются, что главной темой встречи на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным будет немедленное прекращение огня.

Источник: заявление президента Зеленского во время брифинга вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем

Прямая речь: "Мы говорили о встрече на Аляске и надеемся, что центральной темой на встрече будет немедленное прекращение огня. Об этом неоднократно говорил президент США. Он предложил мне, что после встречи на Аляске у нас будет с ним контакт и мы обсудим все результаты, если они будут, и определим наши следующие шаги".

Детали: Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский еще раз повторил, что согласно Конституции Украины, любые территориальные вопросы не могут обсуждаться вопреки воле народа.

Предыстория:

  • Зеленский прибыл в Берлин днем 13 августа. Немецкие СМИ сообщают, что этот довольно внезапный визит стал вызовом для местной полиции.
  • Как известно, президент США ожидает, что его встреча с хозяином Кремля 15 августа на Аляске будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.
  • Ряд столиц в связи с приближением встречи подчеркнули, что любые решения по Украине без Украины являются неприемлемыми.

Зеленский: Немедленное прекращение огня будет центральной темой встречи на Аляске. Так говорил Трамп
Оккупанты атаковали дронами автомобили и "скорую" в Херсонской и Донецкой областях: есть погибшие и раненые
ГУР: Россия ежемесячно выполняет план рекрутинга на 105-110%
Трамп раскритиковал тех, кто говорит "Путин уже победил"
В случае перемирия в ЕС рассматривают смягчение санкций против РФ – СМИ
