Зеленский: Немедленное прекращение огня будет центральной темой встречи на Аляске. Так говорил Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский и союзники надеются, что главной темой встречи на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным будет немедленное прекращение огня.

Источник: заявление президента Зеленского во время брифинга вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем

Прямая речь: "Мы говорили о встрече на Аляске и надеемся, что центральной темой на встрече будет немедленное прекращение огня. Об этом неоднократно говорил президент США. Он предложил мне, что после встречи на Аляске у нас будет с ним контакт и мы обсудим все результаты, если они будут, и определим наши следующие шаги".

Детали: Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский еще раз повторил, что согласно Конституции Украины, любые территориальные вопросы не могут обсуждаться вопреки воле народа.

Предыстория: