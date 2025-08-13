Зеленский: Немедленное прекращение огня будет центральной темой встречи на Аляске. Так говорил Трамп
Президент Украины Владимир Зеленский и союзники надеются, что главной темой встречи на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным будет немедленное прекращение огня.
Источник: заявление президента Зеленского во время брифинга вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем
Прямая речь: "Мы говорили о встрече на Аляске и надеемся, что центральной темой на встрече будет немедленное прекращение огня. Об этом неоднократно говорил президент США. Он предложил мне, что после встречи на Аляске у нас будет с ним контакт и мы обсудим все результаты, если они будут, и определим наши следующие шаги".
Детали: Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский еще раз повторил, что согласно Конституции Украины, любые территориальные вопросы не могут обсуждаться вопреки воле народа.
Предыстория:
- Зеленский прибыл в Берлин днем 13 августа. Немецкие СМИ сообщают, что этот довольно внезапный визит стал вызовом для местной полиции.
- Как известно, президент США ожидает, что его встреча с хозяином Кремля 15 августа на Аляске будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.
- Ряд столиц в связи с приближением встречи подчеркнули, что любые решения по Украине без Украины являются неприемлемыми.