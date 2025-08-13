Мерц назвав 5 пунктів, які проговорили з Трампом перед зустріччю на Алясці

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що перші два етапи масштабних перемовин за участі європейських лідерів, Зеленського та керівництва США вже завершилися та розповів, про що говорили з Дональдом Трампом.

Джерело: "Європейська правда", яка цитує заяву Мерца на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні

Деталі: Канцлер зазначив, що спершу "детально проговорили позиції" з лідерами Німеччини, Франції, Британії, Польщі, Фінляндії, Італії, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Євроради) Антоніу Коштою, генсеком НАТО) Марком Рютте за участі Володимира Зеленського.

За його словами, усі були "одностайні в оцінці ситуації і також в тому якої мети можна досягти", – розповів Мерц.

Після того відбулось спілкування з президентом США Дональдом Трампом, а після пресконференції почнеться наступний етап консультацій – у колі "коаліції рішучих".

Канцлер Німеччини розкрив, які саме позиції донесли у розповів з Трампом.

"Ми дали зрозуміти що Україна має сидіти за столом переговорів, якщо після цієї буде наступна зустріч. Ми хочемо, щоб була правильна послідовність. Це означає спочатку перемир’я, і це має бути на самому початку. Важливим елементом може бути рамкова угода, яка буде пізніше", – розповів Мерц.

"По третє, Україна готова обговорювати територіальні питання, але вихідною позицією буде лінія зіткнення… Юридичне визнання окупованих територій не обговорюється". – додав Мерц.

Також важливою умовою назвали надійні гарантії безпеки для України.

За його словами, лідери домовилися, що Трамп одразу після зустрічі з очільником Кремля спершу поінформує про її зміст Володимира Зеленського, а після того – європейських лідерів.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Берліна вдень 13 серпня. Німецькі ЗМІ повідомляють, що цей доволі раптовий візит став викликом для місцевої поліції.

Як відомо, президент США очікує, що його зустріч з господарем Кремля 15 серпня на Алясці буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.

Низка столиць у зв’язку з наближенням зустрічі наголосили, що будь-які рішення про Україну без України є неприйнятними.

