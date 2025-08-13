Мерц назвал 5 пунктов, которые лидеры обсудили с Трампом перед встречей на Аляске

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что первые два этапа масштабных переговоров с участием европейских лидеров, Зеленского и руководства США уже завершились, и рассказал, о чем говорили с Дональдом Трампом.

Источник: "Европейская правда", которая цитирует заявление Мерца на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

Детали: Канцлер отметил, что сначала "подробно обсудили позиции" с лидерами Германии, Франции, Великобритании, Польши, Финляндии, Италии, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Евросовета Антониу Коштой, генсеком НАТО Марком Рютте с участием Владимира Зеленского.

По его словам, все были "единодушны в оценке ситуации и также в том, какой цели можно достичь", – рассказал Мерц.

После этого состоялось общение с президентом США Дональдом Трампом, а после пресс-конференции начнется следующий этап консультаций – в кругу "коалиции решительных".

Канцлер Германии раскрыл, какие именно позиции донесли в разговоре с Трампом.

"Мы дали понять, что Украина должна сидеть за столом переговоров, если после этой будет следующая встреча. Мы хотим, чтобы была правильная последовательность. Это означает сначала перемирие, и это должно быть в самом начале. Важным элементом может быть рамочное соглашение, которое будет позже", – рассказал Мерц.

"В-третьих, Украина готова обсуждать территориальные вопросы, но исходной позицией будет линия столкновения... Юридическое признание оккупированных территорий не обсуждается", – добавил Мерц.

Также важным условием назвали надежные гарантии безопасности для Украины.

По его словам, лидеры договорились, что Трамп сразу после встречи с главой Кремля сначала проинформирует о ее содержании Владимира Зеленского, а после того – европейских лидеров.

Напомним, Зеленский прибыл в Берлин днем 13 августа. Немецкие СМИ сообщают, что этот довольно неожиданный визит стал вызовом для местной полиции.

Как известно, президент США ожидает, что его встреча с хозяином Кремля 15 августа на Аляске будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.

Ряд столиц в связи с приближением встречи подчеркнули, что любые решения по Украине без Украины неприемлемы.

