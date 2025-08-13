Президентка Єврокомісії позитивно оцінила перемовини з Трампом, Зеленським і лідерами ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа, США та НАТО "зміцнили спільну позицію щодо України" під час перемовин у середу, 13 серпня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на її допис в соцмережі Х

Деталі: Фон дер Ляєн висловилася в позитивному тоні у своїй реакції щодо перемовин за участі європейських лідерів, президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Вона назвала розмову "дуже хорошою".

Реклама:

"Сьогодні Європа, США та НАТО зміцнили спільну позицію щодо України. Ми будемо продовжувати тісну координацію. Ніхто не прагне миру більше, ніж ми, справедливого і тривалого миру", – заявила вона.

Зеленський, своєю чергою, розповів, що під час перемовини у різних форматах, обговорювалося питання потенційної зустрічі лідерів США та РФ на Алясці, яка запланована на 15 серпня. Трамп запропонував йому, що після зустрічі на Алясці у них "буде контакт".

Як відомо, президент США очікує, що його зустріч з господарем Кремля 15 серпня на Алясці буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.

РЕКЛАМА:

Низка столиць у зв’язку з наближенням зустрічі наголосили, що будь-які рішення про Україну без України є неприйнятними.

Читайте також: Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.