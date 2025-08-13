Усі розділи
Президентка Єврокомісії позитивно оцінила перемовини з Трампом, Зеленським і лідерами ЄС

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникСереда, 13 серпня 2025, 18:21
Президентка Єврокомісії позитивно оцінила перемовини з Трампом, Зеленським і лідерами ЄС
Урсула фон дер Ляєн. Фото - getty images

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа, США та НАТО "зміцнили спільну позицію щодо України" під час перемовин у середу, 13 серпня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на її допис в соцмережі Х

Деталі: Фон дер Ляєн висловилася в позитивному тоні у своїй реакції щодо перемовин за участі європейських лідерів, президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Вона назвала розмову "дуже хорошою".

"Сьогодні Європа, США та НАТО зміцнили спільну позицію щодо України. Ми будемо продовжувати тісну координацію. Ніхто не прагне миру більше, ніж ми, справедливого і тривалого миру", – заявила вона.

Зеленський, своєю чергою, розповів, що під час перемовини у різних форматах, обговорювалося питання потенційної зустрічі лідерів США та РФ на Алясці, яка запланована на 15 серпня. Трамп запропонував йому, що після зустрічі на Алясці у них "буде контакт".

Як відомо, президент США очікує, що його зустріч з господарем Кремля 15 серпня на Алясці буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.

Низка столиць у зв’язку з наближенням зустрічі наголосили, що будь-які рішення про Україну без України є неприйнятними.

Читайте також: Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.

