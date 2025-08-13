Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Еврокомиссии положительно оценила переговоры с Трампом, Зеленским и лидерами ЕС

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникСреда, 13 августа 2025, 18:21
Президент Еврокомиссии положительно оценила переговоры с Трампом, Зеленским и лидерами ЕС
Урсула фон дер Ляйен. Фото - getty images

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа, США и НАТО "укрепили общую позицию по Украине" во время переговоров в среду, 13 августа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ее сообщение в соцсети Х

Детали: Фон дер Ляйен высказалась в позитивном тоне в своей реакции на переговоры с участием европейских лидеров, президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Она назвала разговор "очень хорошим".

Реклама:

"Сегодня Европа, США и НАТО укрепили общую позицию по Украине. Мы будем продолжать тесную координацию. Никто не стремится к миру больше, чем мы, к справедливому и прочному миру", – заявила она.

Зеленский, в свою очередь, рассказал, что во время переговоров в различных форматах обсуждался вопрос о потенциальной встрече лидеров США и РФ на Аляске, которая запланирована на 15 августа. Трамп предложил ему, что после встречи на Аляске у них "будет контакт".

Как известно, президент США ожидает, что его встреча с хозяином Кремля 15 августа на Аляске будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.

РЕКЛАМА:

Ряд столиц в связи с приближением встречи подчеркнули, что любые решения по Украине без Украины неприемлемы.

Читайте также: Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.

ТрампЗеленскийЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Немедленное прекращение огня будет центральной темой встречи на Аляске. Так говорил Трамп
видеоПерекрытие каналов переправки мужчин за границу: полиция проводит более 150 обысков
В ГБР объяснили, почему изменили подозрение Шабунину
В Беларуси заявили, что на учениях с РФ составят план применения ядерного оружия и "Орешника"
фотоРезиденцию Путина на Валдае окружили дюжиной систем ПВО – СМИ
ЕБРР предоставит "Нафтогазу" рекордный кредит в 500 млн евро для покупки газа на зиму
Все новости...
Трамп
Зеленский: Немедленное прекращение огня будет центральной темой встречи на Аляске. Так говорил Трамп
Трамп раскритиковал тех, кто говорит "Путин уже победил"
Зеленский в Берлине примет участие в видеоконференции с Трампом и топ-европейцами
Последние новости
20:02
Правительство разрабатывает программу поддержки для 6,6 миллионов украинцев: детали
20:01
Германия внесет $500 млн в инициативу НАТО по поставкам Украине американского оружия
20:00
Температурные рекорды и лесные пожары: где в Европе жарче всего этим летом
19:42
На Харьковщине до конца года обещают достроить 38 подземных школ
19:38
Если переговоры на Аляске будут успешными, Трамп хочет сразу трехстороннюю встречу с Зеленским и Путиным
19:34
Украина не зависит ни от одного маршрута или поставщика газа - Минэнерго
19:32
СМИ узнали заявления Трампа во время переговоров с Зеленским и лидерами ЕС
19:20
В Запорожье почти за миллион гривен продали самолет почти за миллион гривен
19:17
Стармер считает, что благодаря работе Трампа появился шанс завершить войну в Украине
19:17
Правительство Литвы планирует обучать детей управлять дронами
Все новости...
Реклама:
Реклама: