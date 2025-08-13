Президент Еврокомиссии положительно оценила переговоры с Трампом, Зеленским и лидерами ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа, США и НАТО "укрепили общую позицию по Украине" во время переговоров в среду, 13 августа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ее сообщение в соцсети Х

Детали: Фон дер Ляйен высказалась в позитивном тоне в своей реакции на переговоры с участием европейских лидеров, президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Она назвала разговор "очень хорошим".

"Сегодня Европа, США и НАТО укрепили общую позицию по Украине. Мы будем продолжать тесную координацию. Никто не стремится к миру больше, чем мы, к справедливому и прочному миру", – заявила она.

Зеленский, в свою очередь, рассказал, что во время переговоров в различных форматах обсуждался вопрос о потенциальной встрече лидеров США и РФ на Аляске, которая запланирована на 15 августа. Трамп предложил ему, что после встречи на Аляске у них "будет контакт".

Как известно, президент США ожидает, что его встреча с хозяином Кремля 15 августа на Аляске будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.

Ряд столиц в связи с приближением встречи подчеркнули, что любые решения по Украине без Украины неприемлемы.

