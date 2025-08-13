Усі розділи
Макрон: Територіальні питання будуть обговорюватися лише президентом України

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникСереда, 13 серпня 2025, 18:49
Макрон: Територіальні питання будуть обговорюватися лише президентом України
Макрон. Фото - getty images

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що територіальні питання "не будуть предметом переговорів" ні з ким, окрім президента України Володимира Зеленського.

Джерело: заява Макрона після масштабних перемовин за участі європейських лідерів, Зеленського та керівництва США, цитує BFM TV, пише "Європейська правда"

Деталі: Макрон розповів, що серед ключових тем, обговорених під час переговорів європейських лідерів із американським президентом Дональдом Трампом щодо війни в Україні, особливу увагу приділили саме територіальним питанням.

"Територіальні питання, які належать до компетенції України, будуть обговорюватися лише президентом України. Це позиція, яку ми підтримуємо", – заявив французький президент.

Він наголосив, що наразі на столі переговорів "немає жодних серйозних планів щодо обміну територіями".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи переговори, розповів, які саме позиції донесли у розмові з Трампом. Зокрема обговорювалося те, що "Україна готова обговорювати територіальні питання, але вихідною позицією буде лінія зіткнення".

"Юридичне визнання окупованих територій не обговорюється", – сказав тоді він.

Зеленський, своєю чергою, розповів, що під час перемовини у різних форматах, обговорювалося питання потенційної зустрічі лідерів США та РФ на Алясці, яка запланована на 15 серпня. Трамп запропонував йому, що після зустрічі на Алясці у них "буде контакт".

Читайте також: Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.

МакронФранціяпереговори
