Макрон: Территориальные вопросы будут обсуждаться только с президентом Украины

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникСреда, 13 августа 2025, 18:49
Макрон: Территориальные вопросы будут обсуждаться только с президентом Украины
Макрон. Фото - getty images

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что территориальные вопросы "не будут предметом переговоров" ни с кем, кроме президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: заявление Макрона после масштабных переговоров с участием европейских лидеров, Зеленского и руководства США, цитирует BFM TV, пишет "Европейская правда"

Детали: Макрон рассказал, что среди ключевых тем, обсужденных в ходе переговоров европейских лидеров с американским президентом Дональдом Трампом по войне в Украине, особое внимание уделили именно территориальным вопросам.

"Территориальные вопросы, которые относятся к компетенции Украины, будут обсуждаться только президентом Украины. Это позиция, которую мы поддерживаем", – заявил французский президент.

Он подчеркнул, что на данный момент на столе переговоров "нет никаких серьезных планов по обмену территориями".

Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя переговоры, рассказал, какие именно позиции донесли в разговоре с Трампом. В частности, обсуждалось то, что "Украина готова обсуждать территориальные вопросы, но исходной позицией будет линия соприкосновения".

"Юридическое признание оккупированных территорий не обсуждается", – сказал тогда он.

Зеленский, в свою очередь, рассказал, что во время переговоров в различных форматах обсуждался вопрос потенциальной встречи лидеров США и РФ на Аляске, которая запланирована на 15 августа. Трамп предложил ему, что после встречи на Аляске у них "будет контакт".

Читайте также: Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.

МакронФранцияпереговоры
