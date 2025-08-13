Усі розділи
Німеччина внесе $500 млн в ініціативу НАТО з постачання Україні американської зброї

Марія Ємець, Тетяна ОлійникСереда, 13 серпня 2025, 20:01
Німеччина внесе $500 млн в ініціативу НАТО з постачання Україні американської зброї
Фото - getty images

Німеччина внесе 500 мільйонів доларів на ініціативу НАТО з постачання Україні критично важливої зброї американського виробництва.

Джерело: про це повідомили у пресслужбі Північноатлантичного альянсу, пише "Європейська правда"

Деталі: Німеччина у середу 13 серпня повідомила, що надасть 500 млн доларів на ініціативу НАТО Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), за якою надалі забезпечуватимуть постачання Україні американської зброї.

Генсек НАТО Марк Рютте привітав це оголошення та нагадав, що наразі Німеччина є лідером серед європейських країн за обсягами військової допомоги для України.

Оголошення з’явилося під час візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна та масштабних переговорів за участі європейських лідерів і США перед зустріччю лідерів США і РФ на Алясці.

Нагадаємо, США і НАТО запустили новий механізм надання Україні американської зброї – Priority Ukraine Requirements List (PURL), який передбачає фінансування через внески інших членів Альянсу.

Нідерланди в межах PURL підготували пакет допомоги Україні на $500 млн, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.

Швеція, Норвегія та Данія спільно виділять близько 500 млн доларів.

Латвія оголосила, що долучиться на суму не менше 2 млн доларів, але фінальна цифра ще узгоджується.

Німеччинадопомога Україні
