Германия внесет $500 млн в инициативу НАТО по поставкам Украине американского оружия

Мария Емец, Татьяна ОлейникСреда, 13 августа 2025, 20:01
Фото - getty images

Германия внесет 500 миллионов долларов на инициативу НАТО по поставкам Украине критически важного оружия американского производства.

Источник: об этом сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса, пишет "Европейская правда"

Детали: Германия в среду, 13 августа, сообщила, что выделит 500 млн долларов на инициативу НАТО Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), по которой в дальнейшем будут обеспечивать поставки Украине американского оружия.

Генсек НАТО Марк Рютте приветствовал это объявление и напомнил, что в настоящее время Германия является лидером среди европейских стран по объемам военной помощи Украине.

Объявление появилось во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин и масштабных переговоров с участием европейских лидеров и США перед встречей лидеров США и РФ на Аляске.

Напомним, США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине американского оружия – Priority Ukraine Requirements List (PURL), который предусматривает финансирование за счет взносов других членов Альянса.

Нидерланды в рамках PURL подготовили пакет помощи Украине на $500 млн, в который вошли комплектующие и ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot.

Швеция, Норвегия и Дания совместно выделят около 500 млн долларов.

Латвия объявила, что присоединится на сумму не менее 2 млн долларов, но окончательная цифра еще согласовывается.

Германияпомощь Украине
