Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Reuters: У РФ можуть готуватися до випробування нової ракети попри заплановані переговори з Трампом

Тетяна ОлійникСереда, 13 серпня 2025, 21:58
Reuters: У РФ можуть готуватися до випробування нової ракети попри заплановані переговори з Трампом
Путін з біноклем. Фото - ALEXEY DRUZHININ/RIA-NOVOSTI/AFP via Getty Images

За інформацією Reuters, Російська Федерація може готуватись до випробування нової крилатої ракети з ядерним зарядом, попри заплановану зустріч глави Кремля Володимира Путіна й президента США Дональда Трампа цього тижня.

Джерело: Reuters з посиланням на двох американських дослідників, західне джерело у сфері безпеки та норвезьких військових

Деталі: Дослідники Джеффрі Льюїс з Каліфорнійського інституту міжнародних досліджень Міддлбері та Декер Евелет з дослідницької та аналітичної організації CNA окремо дійшли таких висновків, вивчаючи знімки, які протягом останніх тижнів зробила супутникова компанія Planet Labs.

Реклама:

Вони вважають, що фотографії демонструють значну активність на полігоні Панково на архіпелазі Нова Земля в Баренцевому морі. Підставами для підозр є збільшення кількості особового складу, обладнання, кораблів і літаків, пов'язаних з попередніми випробуваннями ракети 9М730 "Буревісник".

Льюїс сказав, що випробування може відбутися цього тижня. Ймовірно, воно було заплановано ще до того, як стало відомо про зустріч Трампа та Путіна.

Західне джерело Reuters у сфері безпеки, підтвердило, що Москва готує випробування "Буревісника".

РЕКЛАМА:

Норвезькі військові сказали Reuters, що Баренцеве море є "головним місцем для російських ракетних випробувань", і що в повідомленнях та морських попередженнях вони помітили ознаки "підготовки до випробувальної діяльності".

Як вважають Льюїс, Евелет та два експерти з контролю над озброєннями, розробка ракети набула більшого значення для Москви після того, як Трамп оголосив у січні про розробку американського протиракетної програми "Золотий купол".

Путін заявляв, що зброя, яку НАТО назвало SSC-X-9 Skyfall, є нібито "нездоланою" для сучасних та майбутніх систем протиракетної оборони, має майже необмежену дальність та непередбачувану траєкторію польоту.

Reuters пише, що "Буревісник" має погані результати випробувань, лише два з 13 відомих випробувань були частково успішними.

Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Україні визначили дату остаточного відключення 3G
Трамп каже про "дуже суворі наслідки", якщо Путін не погодиться на припинення війни
Уряд розробляє програму підтримки для 6,6 мільйонів українців: деталі
Зеленський: Негайне припинення вогню буде центральною темою зустрічі на Алясці, так говорив Трамп
відеоПерекриття каналів переправлення чоловіків за кордон: поліція проводить понад 150 обшуків
В ДБР пояснили, чому змінили підозру Шабуніну
Усі новини...
Росія
У разі перемир'я в ЄС розглядають пом’якшення санкцій проти РФ – ЗМІ
Білоруський завод робить компоненти для російського ВПК на обладнанні з ЄС – розслідування
Трамп розкритикував тих, хто каже "Путін уже переміг"
Останні новини
22:47
Генштаб: На Покровському напрямку відбулось 42 бої від початку доби
22:36
Туск каже, що Трамп попросив Навроцького приєднатися до конференції щодо України
22:22
Китаєць намагався вивезти зі США 850 черепах у шкарпетках під виглядом іграшок
22:17
Сійярто звинуватив Україну в ударі по "важливому" нафтопроводу "Дружба"
21:58
Reuters: У РФ можуть готуватися до випробування нової ракети попри заплановані переговори з Трампом
21:55
Як підготувати дитину до школи та не вкрасти останні дні канікул: поради психологині
21:54
футболСуперкубок УЄФА: ПСЖ – "Тоттенгем". ОНЛАЙН
21:44
Російській СВР привидівся "план Єврокомісії зі зміни влади в Угорщині" з участю України
21:19
В Англії поліціянтки місяць вдавали спортсменок, щоб викрити "секс-хижаків"
21:04
Прифронтові критично важливі підприємства зможуть бронювати 100% працівників
Усі новини...
Реклама:
Реклама: