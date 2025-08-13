Reuters: У РФ можуть готуватися до випробування нової ракети попри заплановані переговори з Трампом

За інформацією Reuters, Російська Федерація може готуватись до випробування нової крилатої ракети з ядерним зарядом, попри заплановану зустріч глави Кремля Володимира Путіна й президента США Дональда Трампа цього тижня.

Джерело: Reuters з посиланням на двох американських дослідників, західне джерело у сфері безпеки та норвезьких військових

Деталі: Дослідники Джеффрі Льюїс з Каліфорнійського інституту міжнародних досліджень Міддлбері та Декер Евелет з дослідницької та аналітичної організації CNA окремо дійшли таких висновків, вивчаючи знімки, які протягом останніх тижнів зробила супутникова компанія Planet Labs.

Вони вважають, що фотографії демонструють значну активність на полігоні Панково на архіпелазі Нова Земля в Баренцевому морі. Підставами для підозр є збільшення кількості особового складу, обладнання, кораблів і літаків, пов'язаних з попередніми випробуваннями ракети 9М730 "Буревісник".

Льюїс сказав, що випробування може відбутися цього тижня. Ймовірно, воно було заплановано ще до того, як стало відомо про зустріч Трампа та Путіна.

Західне джерело Reuters у сфері безпеки, підтвердило, що Москва готує випробування "Буревісника".

Норвезькі військові сказали Reuters, що Баренцеве море є "головним місцем для російських ракетних випробувань", і що в повідомленнях та морських попередженнях вони помітили ознаки "підготовки до випробувальної діяльності".

Як вважають Льюїс, Евелет та два експерти з контролю над озброєннями, розробка ракети набула більшого значення для Москви після того, як Трамп оголосив у січні про розробку американського протиракетної програми "Золотий купол".

Путін заявляв, що зброя, яку НАТО назвало SSC-X-9 Skyfall, є нібито "нездоланою" для сучасних та майбутніх систем протиракетної оборони, має майже необмежену дальність та непередбачувану траєкторію польоту.

Reuters пише, що "Буревісник" має погані результати випробувань, лише два з 13 відомих випробувань були частково успішними.