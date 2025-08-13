Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Reuters: В РФ могут готовиться к испытанию новой ракеты несмотря на запланированные переговоры с Трампом

Татьяна ОлейникСреда, 13 августа 2025, 21:58
Reuters: В РФ могут готовиться к испытанию новой ракеты несмотря на запланированные переговоры с Трампом
Путин с биноклем. Фото - ALEXEY DRUZHININ/RIA-NOVOSTI/AFP via Getty Images

По информации Reuters, Российская Федерация может готовится к испытанию новой крылатой ракеты с ядерным зарядом, несмотря на запланированную встречу главы Кремля Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на этой неделе.

Источник: Reuters со ссылкой на двух американских исследователей и западный источник в сфере безопасности

Детали: Исследователи Джеффри Льюис из Калифорнийского института международных исследований Миддлбери и Декер Эвелет из исследовательской и аналитической организации CNA отдельно пришли к таким выводам, изучая снимки, которые в течение последних недель сделала спутниковая компания Planet Labs.

Реклама:

Они считают, что фотографии демонстрируют значительную активность на полигоне Панково на архипелаге Новая Земля в Баренцевом море. Основаниями для подозрений являются увеличение количества личного состава, оборудования, кораблей и самолетов, связанных с предыдущими испытаниями ракеты 9М730 "Буревестник".

Льюис сказал, что испытание может состояться на этой неделе. Вероятно, оно было запланировано еще до того, как стало известно о встрече Трампа и Путина.

Западный источник Reuters в сфере безопасности подтвердил, что Москва готовит испытание "Буревестника".

РЕКЛАМА:

Норвежские военные сказали Reuters, что Баренцево море является "главным местом для российских ракетных испытаний", и что в сообщениях и морских предупреждениях они заметили признаки "подготовки к испытательной деятельности".

Как считают Льюис, Эвелет и два эксперта по контролю над вооружениями, разработка ракеты приобрела большее значение для Москвы после того, как Трамп объявил в январе о разработке американской противоракетной программы "Золотой купол".

Путин заявлял, что оружие, которое НАТО назвало SSC-X-9 Skyfall, якобы "непреодолимо" для современных и будущих систем противоракетной обороны, имеет почти неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полета.

Reuters пишет, что "Буревестник" имеет плохие результаты испытаний, только два из 13 известных испытаний были частично успешными.

Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Украине определили дату окончательного отключения 3G
Трамп говорит о "очень суровых последствиях", если Путин не согласится на прекращение войны
Правительство разрабатывает программу поддержки для 6,6 миллионов украинцев: детали
Зеленский: Немедленное прекращение огня будет центральной темой встречи на Аляске. Так говорил Трамп
видеоПерекрытие каналов переправки мужчин за границу: полиция проводит более 150 обысков
В ГБР объяснили, почему изменили подозрение Шабунину
Все новости...
Росcия
В случае перемирия в ЕС рассматривают смягчение санкций против РФ – СМИ
Белорусский завод производит компоненты для российского ВПК на оборудовании из ЕС – расследование
Трамп раскритиковал тех, кто говорит "Путин уже победил"
Последние новости
23:11
Чехия открыла дипломатическое представительство страны в Днепре
22:57
"Мы совершенно не готовы к катастрофе": интервью с актерами Фениксом, Паскалем, Стоун и Батлером
22:57
США временно сняли санкции с российских транзакций, необходимых для подготовки встречи на Аляске
22:47
Генштаб: На Покровском направлении с начала суток произошло 42 боя
22:36
Туск говорит, что Трамп попросил Навроцкого присоединиться к конференции по Украине
22:22
Китаец пытался вывезти из США 850 черепах в носках под видом игрушек
22:17
Сьиярто обвинил Украину в ударе по "важному" нефтепроводу "Дружба"
21:58
Reuters: В РФ могут готовиться к испытанию новой ракеты несмотря на запланированные переговоры с Трампом
21:55
Как подготовить ребенка к школе и не украсть последние дни каникул: советы психолога
21:54
футболСуперкубок УЕФА: ПСЖ – "Тоттенхэм". ОНЛАЙН
Все новости...
Реклама:
Реклама: