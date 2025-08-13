Reuters: В РФ могут готовиться к испытанию новой ракеты несмотря на запланированные переговоры с Трампом

По информации Reuters, Российская Федерация может готовится к испытанию новой крылатой ракеты с ядерным зарядом, несмотря на запланированную встречу главы Кремля Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на этой неделе.

Источник: Reuters со ссылкой на двух американских исследователей и западный источник в сфере безопасности

Детали: Исследователи Джеффри Льюис из Калифорнийского института международных исследований Миддлбери и Декер Эвелет из исследовательской и аналитической организации CNA отдельно пришли к таким выводам, изучая снимки, которые в течение последних недель сделала спутниковая компания Planet Labs.

Они считают, что фотографии демонстрируют значительную активность на полигоне Панково на архипелаге Новая Земля в Баренцевом море. Основаниями для подозрений являются увеличение количества личного состава, оборудования, кораблей и самолетов, связанных с предыдущими испытаниями ракеты 9М730 "Буревестник".

Льюис сказал, что испытание может состояться на этой неделе. Вероятно, оно было запланировано еще до того, как стало известно о встрече Трампа и Путина.

Западный источник Reuters в сфере безопасности подтвердил, что Москва готовит испытание "Буревестника".

Норвежские военные сказали Reuters, что Баренцево море является "главным местом для российских ракетных испытаний", и что в сообщениях и морских предупреждениях они заметили признаки "подготовки к испытательной деятельности".

Как считают Льюис, Эвелет и два эксперта по контролю над вооружениями, разработка ракеты приобрела большее значение для Москвы после того, как Трамп объявил в январе о разработке американской противоракетной программы "Золотой купол".

Путин заявлял, что оружие, которое НАТО назвало SSC-X-9 Skyfall, якобы "непреодолимо" для современных и будущих систем противоракетной обороны, имеет почти неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полета.

Reuters пишет, что "Буревестник" имеет плохие результаты испытаний, только два из 13 известных испытаний были частично успешными.