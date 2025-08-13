Усі розділи
Сійярто звинуватив Україну в ударі по "важливому" нафтопроводу "Дружба"

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникСереда, 13 серпня 2025, 22:17
Сійярто звинуватив Україну в ударі по важливому нафтопроводу Дружба
Петер Сійярто. Фото - Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в ударі по "важливій розподільчій станції" нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на його допис у Facebook

Деталі: У середу, 13 серпня, Сійярто заявив, що "вночі Україна здійснила безпілотний удар по важливій розподільчій станції нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії".

"Угорщина наразі є найбільшим постачальником електроенергії для України, і без нас енергетична безпека України стане досить нестабільною. У цьому контексті останній удар України по нафтопроводу "Дружба", який постачає Угорщині сиру нафту і відіграє ключову роль в енергетичній безпеці нашої країни, є особливо обурливим", – написав він.

Глава МЗС Угорщини закликав Україну "не ставити під загрозу енергетичну безпеку Угорщини та припинити атакувати маршрути енергопостачання до Угорщини".

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала ввести юридично обов'язкову заборону на імпорт російського газу та скрапленого природного газу до ЄС до кінця 2027 року. Пропозиція включає забезпечення того, щоб цей план не міг бути заблокований Будапештом і Братиславою. 

У липні Сійярто заявив про прогрес у реалізації проєкту нового нафтопроводу між Угорщиною та Сербією, який анонсували раніше навесні, та знову покритикував ЄС за відмову від російських енергоресурсів.

Читайте також: Зірвати Орбана з гачка Кремля: як змусити Угорщину відмовитися від російської нафти

Угорщина
