Сьиярто обвинил Украину в ударе по "важному" нефтепроводу "Дружба"

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникСреда, 13 августа 2025, 22:17
Сьиярто обвинил Украину в ударе по важному нефтепроводу Дружба
Петер Сийярто. Фото - Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в ударе по "важной распределительной станции" нефтепровода "Дружба" в Брянской области России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на его пост в Facebook

Детали: В среду, 13 августа, Сийярто заявил, что "ночью Украина нанесла беспилотный удар по важной распределительной станции нефтепровода "Дружба" в Брянской области России".

"Венгрия в настоящее время является крупнейшим поставщиком электроэнергии для Украины, и без нас энергетическая безопасность Украины станет весьма нестабильной. В этом контексте последний удар Украины по нефтепроводу "Дружба", который поставляет Венгрии сырую нефть и играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны, является особенно возмутительным", – написал он.

Глава МИД Венгрии призвал Украину "не ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и прекратить атаковать маршруты энергоснабжения Венгрии".

Напомним, Еврокомиссия предложила ввести юридически обязательный запрет на импорт российского газа и сжиженного природного газа в ЕС до конца 2027 года. Предложение включает обеспечение того, чтобы этот план не мог быть заблокирован Будапештом и Братиславой.

В июле Сийярто заявил о прогрессе в реализации проекта нового нефтепровода между Венгрией и Сербией, который был анонсирован ранее весной, и вновь раскритиковал ЕС за отказ от российских энергоресурсов.

Читайте также: Сорвать Орбана с крючка Кремля: как заставить Венгрию отказаться от российской нефти

Венгрия
