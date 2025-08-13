Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США тимчасово зняли санкції з російських транзакцій, що потрібні для підготовки зустрічі на Алясці

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникСереда, 13 серпня 2025, 22:57
США тимчасово зняли санкції з російських транзакцій, що потрібні для підготовки зустрічі на Алясці
Фото - NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images

Міністерство фінансів США тимчасово скасувало санкції, щоб дозволити Росії витратити гроші в США на підтримку саміту російського лідера Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, який пройде 15 серпня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: Ліцензія, яка закінчується 20 серпня, через п'ять днів після саміту, дозволяє російському уряду витрачати, а американським компаніям та іншим суб'єктам приймати платежі, пов'язані з самітом, які в іншому випадку могли б бути заборонені санкціями США.

Реклама:

Ліцензія дозволяє платежі, які "зазвичай є побічними та необхідними для участі або підтримки зустрічей у штаті Аляска між урядом Сполучених Штатів Америки та урядом Російської Федерації".

У повідомленні Міністерства фінансів від середи, 13 серпня, не вказано, які конкретно операції будуть дозволені.

Як писали ЗМІ, Трамп повідомив у середу, 13 серпня, президенту Володимиру Зеленському та європейським лідерам, що його цілі на саміті з очільником Кремля, який запланований на 15 серпня, полягають у досягненні перемир'я та кращому розумінні можливості укладення повного мирного договору.

РЕКЛАМА:

Зеленський заявив, що Трамп зателефонує йому після того, як зустрінеться з очільником Кремля на Алясці.

Також американський президент заявив, що якщо зустріч на Алясці із очільником Кремля пройде добре – він проведе другу зустріч, у якій зможе взяти участь Зеленський.

Читайте також: Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.

СШАсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Генштаб: На Покровському напрямку відбулось 42 бої від початку доби
В Україні визначили дату остаточного відключення 3G
Трамп каже про "дуже суворі наслідки", якщо Путін не погодиться на припинення війни
Уряд розробляє програму підтримки для 6,6 мільйонів українців: деталі
Зеленський: Негайне припинення вогню буде центральною темою зустрічі на Алясці, так говорив Трамп
відеоПерекриття каналів переправлення чоловіків за кордон: поліція проводить понад 150 обшуків
Усі новини...
США
Трамп каже про "дуже суворі наслідки", якщо Путін не погодиться на припинення війни
CBS News: США працюють над організацією зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського наступного тижня
Російські хакери причетні до масштабного зламу судової системи США — ЗМІ
Останні новини
00:18
футболЗабарний святкує: ПСЖ на характері здолав Тоттенгем у Суперкубку УЄФА
23:59
В "Азові" розказали про втрати РФ на Покровському напрямку
23:33
Новини економіки 13 серпня: комплексна підтримка прифронтових регіонів, дата відключення 3G в Україні
23:23
В Австрії біолог назвав новий вид молі на честь дружини до 42-ї річниці шлюбу
23:11
Чехія відкрила дипломатичне представництво країни у Дніпрі
22:57
"Ми абсолютно не готові до катастрофи": інтерв'ю з акторами Феніксом, Паскалем, Стоун та Батлером
22:57
США тимчасово зняли санкції з російських транзакцій, що потрібні для підготовки зустрічі на Алясці
22:47
Генштаб: На Покровському напрямку відбулось 42 бої від початку доби
22:36
Туск каже, що Трамп попросив Навроцького приєднатися до конференції щодо України
22:22
Китаєць намагався вивезти зі США 850 черепах у шкарпетках під виглядом іграшок
Усі новини...
Реклама:
Реклама: