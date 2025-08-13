Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США временно сняли санкции с российских транзакций, необходимых для подготовки встречи на Аляске

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникСреда, 13 августа 2025, 22:57
США временно сняли санкции с российских транзакций, необходимых для подготовки встречи на Аляске
Фото - NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images

Министерство финансов США временно отменило санкции, чтобы позволить России потратить деньги в США на поддержку саммита российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, который пройдет 15 августа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: Лицензия, которая истекает 20 августа, через пять дней после саммита, позволяет российскому правительству тратить, а американским компаниям и другим субъектам принимать платежи, связанные с саммитом, которые в противном случае могли бы быть запрещены санкциями США.

Реклама:

Лицензия разрешает платежи, которые "обычно являются побочными и необходимыми для участия или поддержки встреч в штате Аляска между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Российской Федерации".

В сообщении Министерства финансов от среды, 13 августа, не указано, какие конкретно операции будут разрешены.

Как писали СМИ, Трамп сообщил в среду, 13 августа, президенту Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что его цели на саммите с главой Кремля, который запланирован на 15 августа, заключаются в достижении перемирия и лучшем понимании возможности заключения полного мирного договора.

РЕКЛАМА:

Зеленский заявил, что Трамп позвонит ему после того, как встретится с главой Кремля на Аляске.

Также американский президент заявил, что если встреча на Аляске с главой Кремля пройдет хорошо – он проведет вторую встречу, в которой сможет принять участие Зеленский.

Читайте также: Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.

СШАсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генштаб: На Покровском направлении с начала суток произошло 42 боя
В Украине определили дату окончательного отключения 3G
Трамп говорит о "очень суровых последствиях", если Путин не согласится на прекращение войны
Правительство разрабатывает программу поддержки для 6,6 миллионов украинцев: детали
Зеленский: Немедленное прекращение огня будет центральной темой встречи на Аляске. Так говорил Трамп
видеоПерекрытие каналов переправки мужчин за границу: полиция проводит более 150 обысков
Все новости...
США
Трамп говорит о "очень суровых последствиях", если Путин не согласится на прекращение войны
CBS News: США работают над организацией встречи Трампа, Путина и Зеленского на следующей неделе
Российские хакеры причастны к масштабному взлому судебной системы США — СМИ
Последние новости
00:18
футболЗабарный празднует: ПСЖ на характере одолел Тоттенхэм в Суперкубке УЕФА
23:59
В "Азове" рассказали о потерях РФ на Покровском направлении
23:33
Новости экономики 13 августа: комплексная поддержка прифронтовых регионов, дата отключения 3G в Украине
23:23
В Австрии биолог назвал новый вид моли в честь жены к 42-й годовщине брака
23:11
Чехия открыла дипломатическое представительство страны в Днепре
22:57
"Мы совершенно не готовы к катастрофе": интервью с актерами Фениксом, Паскалем, Стоун и Батлером
22:57
США временно сняли санкции с российских транзакций, необходимых для подготовки встречи на Аляске
22:47
Генштаб: На Покровском направлении с начала суток произошло 42 боя
22:36
Туск говорит, что Трамп попросил Навроцкого присоединиться к конференции по Украине
22:22
Китаец пытался вывезти из США 850 черепах в носках под видом игрушек
Все новости...
Реклама:
Реклама: