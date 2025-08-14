Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США вперше долучилися до зустрічі "Коаліції охочих" напередодні переговорів Трампа і Путіна

Іван Д'яконовЧетвер, 14 серпня 2025, 00:50
США вперше долучилися до зустрічі Коаліції охочих напередодні переговорів Трампа і Путіна
Фото: Getty Images

Лідери Нідерландів, Чехії та Румунії схвально оцінили участь США у віртуальній зустрічі "Коаліції охочих" напередодні переговорів президента Дональда Трампа з російським правителем Володимиром Путіним на Алясці.

Джерело: заяви прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоффа, прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали та президента Румунії Нікушора Дана у соцмережі X

Деталі: Прем’єр Нідерландів повідомив, що зустріч відбулася напередодні п’ятничної зустрічі президентів США та Росії на Алясці. Він наголосив на "високому рівні єдності" учасників та підтримці ключових принципів, зокрема необхідності залучення України до справжніх переговорів про перемир’я і продовження тиску на Росію.

Реклама:

"Я високо оцінюю поточну координацію з президентом Трампом перед п'ятничними переговорами на Алясці і вітаю те, що сьогодні в переговорах Коаліції охочих вперше взяв участь і віцепрезидент Джей Ді Венс", – написав прем’єр-міністр Чехії.

Президент Румунії зазначив, що метою зустрічі була координація позицій перед переговорами на Алясці. Він наголосив на ключовому значенні трансатлантичної єдності та підтримав прагнення президента Трампа "покласти край агресії та забезпечити тривалий мир в Україні".

Фіала заявив, що країни коаліції узгодили подальші дії та повідомив про доставку в Україну одного мільйона одиниць великокаліберних боєприпасів у межах чеської ініціативи.

РЕКЛАМА:

Передісторія: 

  • За результатом відеорозмови європейських лідерів з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом 13 серпня, той запевнив, що США готові долучитися до посилення безпеки у Європі після встановлення миру в Україні, у той самий час коли НАТО не буде залучено до цього процесу.
  • Зеленський, своєю чергою, розповів, що під час перемовини у різних форматах, обговорювалося питання потенційної зустрічі лідерів США та РФ на Алясці, яка запланована на 15 серпня. Трамп запропонував йому, що після зустрічі на Алясці у них "буде контакт".

СШАпереговоридопомога Україніросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Генштаб: На Покровському напрямку відбулось 42 бої від початку доби
В Україні визначили дату остаточного відключення 3G
Трамп каже про "дуже суворі наслідки", якщо Путін не погодиться на припинення війни
Уряд розробляє програму підтримки для 6,6 мільйонів українців: деталі
Зеленський: Негайне припинення вогню буде центральною темою зустрічі на Алясці, так говорив Трамп
відеоПерекриття каналів переправлення чоловіків за кордон: поліція проводить понад 150 обшуків
Усі новини...
США
США тимчасово зняли санкції з російських транзакцій, що потрібні для підготовки зустрічі на Алясці
Трамп каже про "дуже суворі наслідки", якщо Путін не погодиться на припинення війни
CBS News: США працюють над організацією зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського наступного тижня
Останні новини
01:04
оновленоУ Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: РФ запускала балістичні ракети
00:50
США вперше долучилися до зустрічі "Коаліції охочих" напередодні переговорів Трампа і Путіна
00:18
футболЗабарний святкує: ПСЖ на характері здолав Тоттенгем у Суперкубку УЄФА
23:59
В "Азові" розказали про втрати РФ на Покровському напрямку
23:33
Новини економіки 13 серпня: комплексна підтримка прифронтових регіонів, дата відключення 3G в Україні
23:23
В Австрії біолог назвав новий вид молі на честь дружини до 42-ї річниці шлюбу
23:11
Чехія відкрила дипломатичне представництво країни у Дніпрі
22:57
"Ми абсолютно не готові до катастрофи": інтерв'ю з акторами Феніксом, Паскалем, Стоун та Батлером
22:57
США тимчасово зняли санкції з російських транзакцій, що потрібні для підготовки зустрічі на Алясці
22:47
Генштаб: На Покровському напрямку відбулось 42 бої від початку доби
Усі новини...
Реклама:
Реклама: