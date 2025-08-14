США вперше долучилися до зустрічі "Коаліції охочих" напередодні переговорів Трампа і Путіна

Лідери Нідерландів, Чехії та Румунії схвально оцінили участь США у віртуальній зустрічі "Коаліції охочих" напередодні переговорів президента Дональда Трампа з російським правителем Володимиром Путіним на Алясці.

Джерело: заяви прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоффа, прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали та президента Румунії Нікушора Дана у соцмережі X

Деталі: Прем’єр Нідерландів повідомив, що зустріч відбулася напередодні п’ятничної зустрічі президентів США та Росії на Алясці. Він наголосив на "високому рівні єдності" учасників та підтримці ключових принципів, зокрема необхідності залучення України до справжніх переговорів про перемир’я і продовження тиску на Росію.

"Я високо оцінюю поточну координацію з президентом Трампом перед п'ятничними переговорами на Алясці і вітаю те, що сьогодні в переговорах Коаліції охочих вперше взяв участь і віцепрезидент Джей Ді Венс", – написав прем’єр-міністр Чехії.

Президент Румунії зазначив, що метою зустрічі була координація позицій перед переговорами на Алясці. Він наголосив на ключовому значенні трансатлантичної єдності та підтримав прагнення президента Трампа "покласти край агресії та забезпечити тривалий мир в Україні".

Фіала заявив, що країни коаліції узгодили подальші дії та повідомив про доставку в Україну одного мільйона одиниць великокаліберних боєприпасів у межах чеської ініціативи.

