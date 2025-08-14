США впервые присоединились к встрече "Коалиции желающих" накануне переговоров Трампа и Путина

Лидеры Нидерландов, Чехии и Румынии одобрительно оценили участие США в виртуальной встрече "Коалиции желающих" накануне переговоров президента Дональда Трампа с российским правителем Владимиром Путиным на Аляске.

Источник: заявления премьер-министра Нидерландов Дика Схоффа, премьер-министра Чехии Петра Фиалы и президента Румынии Никушора Дана в соцсети X

Детали: Премьер Нидерландов сообщил, что встреча состоялась накануне пятничной встречи президентов США и России на Аляске. Он подчеркнул "высокий уровень единства" участников и поддержку ключевых принципов, в частности необходимости привлечения Украины к настоящим переговорам о перемирии и продолжения давления на Россию.

"Я высоко оцениваю текущую координацию с президентом Трампом перед пятничными переговорами на Аляске и приветствую то, что сегодня в переговорах Коалиции желающих впервые принял участие и вице-президент Джей Ди Венс", – написал премьер-министр Чехии.

Президент Румынии отметил, что целью встречи была координация позиций перед переговорами на Аляске. Он подчеркнул ключевое значение трансатлантического единства и поддержал стремление президента Трампа "положить конец агрессии и обеспечить длительный мир в Украине".

Фиала заявил, что страны коалиции согласовали дальнейшие действия и сообщил о доставке в Украину одного миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Предыстория: