США впервые присоединились к встрече "Коалиции желающих" накануне переговоров Трампа и Путина

Иван ДьяконовЧетверг, 14 августа 2025, 00:50
США впервые присоединились к встрече Коалиции желающих накануне переговоров Трампа и Путина
Фото: Getty Images

Лидеры Нидерландов, Чехии и Румынии одобрительно оценили участие США в виртуальной встрече "Коалиции желающих" накануне переговоров президента Дональда Трампа с российским правителем Владимиром Путиным на Аляске.

Источник: заявления премьер-министра Нидерландов Дика Схоффа, премьер-министра Чехии Петра Фиалы и президента Румынии Никушора Дана в соцсети X

Детали: Премьер Нидерландов сообщил, что встреча состоялась накануне пятничной встречи президентов США и России на Аляске. Он подчеркнул "высокий уровень единства" участников и поддержку ключевых принципов, в частности необходимости привлечения Украины к настоящим переговорам о перемирии и продолжения давления на Россию.

"Я высоко оцениваю текущую координацию с президентом Трампом перед пятничными переговорами на Аляске и приветствую то, что сегодня в переговорах Коалиции желающих впервые принял участие и вице-президент Джей Ди Венс", – написал премьер-министр Чехии.

Президент Румынии отметил, что целью встречи была координация позиций перед переговорами на Аляске. Он подчеркнул ключевое значение трансатлантического единства и поддержал стремление президента Трампа "положить конец агрессии и обеспечить длительный мир в Украине".

Фиала заявил, что страны коалиции согласовали дальнейшие действия и сообщил о доставке в Украину одного миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Предыстория:

  • По результатам видеоразговора европейских лидеров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом 13 августа, тот заверил, что США готовы присоединиться к укреплению безопасности в Европе после установления мира в Украине, в то время как НАТО не будет вовлечено в этот процесс.
  • Зеленский, в свою очередь, рассказал, что во время переговоров в различных форматах обсуждался вопрос потенциальной встречи лидеров США и РФ на Аляске, которая запланирована на 15 августа. Трамп предложил ему, что после встречи на Аляске у них "будет контакт".

СШАпереговорыпомощь Украинероссийско-украинская война
