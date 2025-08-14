Усі розділи
МЗС Франції: Трамп вимагатиме від Путіна безумовного припинення вогню

Іван Д'яконовЧетвер, 14 серпня 2025, 02:17
МЗС Франції: Трамп вимагатиме від Путіна безумовного припинення вогню
Жан-Ноель Барро. Фото: Getty Images

Під час масштабних онлайн-перемовин з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським 13 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що на Алясці вимагатиме від російського правителя безумовного припинення вогню.

Джерело: міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в соцмережі Х

Деталі: За словами Барро, американський президент у зверненні до української делегації та союзників заявив, що він вимагатиме від Володимира Путіна безумовного припинення вогню. 

Трамп також наголосив, що будь-які переговори, які стосуватимуться територій України, проходитимуть лише за присутності президента України під час наступної зустрічі з Путіним.

Окрім цього, глава Білого дому повідомив, що Сполучені Штати приєднаються до системи міжнародних гарантій безпеки, яку розроблених країнами "коаліції охочих", у складі Франції, Великої Британії та Німеччини.

Передісторія: 

  • Зеленський прибув до Берліна вдень 13 серпня, де провів спільні з європейськими лідерами відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом.
  • Президент Франції Емманюель Макрон після масштабних перемовин заявив, що територіальні питання "не будуть предметом переговорів" ні з ким, окрім президента України Володимира Зеленського.
  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи переговори, розповів, що "Україна готова обговорювати територіальні питання, але вихідною позицією буде лінія зіткнення". "Юридичне визнання окупованих територій не обговорюється", – сказав тоді він.
  • Зеленський заявив, що Трамп зателефонує йому після того, як зустрінеться з очільником Кремля на Алясці.

