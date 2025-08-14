МЗС Франції: Трамп вимагатиме від Путіна безумовного припинення вогню

Під час масштабних онлайн-перемовин з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським 13 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що на Алясці вимагатиме від російського правителя безумовного припинення вогню.

Джерело: міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в соцмережі Х

Деталі: За словами Барро, американський президент у зверненні до української делегації та союзників заявив, що він вимагатиме від Володимира Путіна безумовного припинення вогню.

Трамп також наголосив, що будь-які переговори, які стосуватимуться територій України, проходитимуть лише за присутності президента України під час наступної зустрічі з Путіним.

Окрім цього, глава Білого дому повідомив, що Сполучені Штати приєднаються до системи міжнародних гарантій безпеки, яку розроблених країнами "коаліції охочих", у складі Франції, Великої Британії та Німеччини.

