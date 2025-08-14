МИД Франции: Трамп потребует от Путина безусловного прекращения огня

Во время масштабных онлайн-переговоров с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским 13 августа президент США Дональд Трамп заявил, что на Аляске потребует от российского правителя безусловного прекращения огня.

Источник: министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в соцсети Х

Детали: По словам Барро, американский президент в обращении к украинской делегации и союзникам заявил, что он будет требовать от Владимира Путина безусловного прекращения огня.

Реклама:

Трамп также подчеркнул, что любые переговоры, касающиеся территорий Украины, будут проходить только в присутствии президента Украины во время следующей встречи с Путиным.

Кроме того, глава Белого дома сообщил, что Соединенные Штаты присоединятся к системе международных гарантий безопасности, разработанной странами "коалиции желающих" в составе Франции, Великобритании и Германии.

Предыстория:

РЕКЛАМА: