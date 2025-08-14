Все разделы
МИД Франции: Трамп потребует от Путина безусловного прекращения огня

Иван ДьяконовЧетверг, 14 августа 2025, 02:17
МИД Франции: Трамп потребует от Путина безусловного прекращения огня
Жан-Ноэль Барро. Фото: Getty Images

Во время масштабных онлайн-переговоров с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским 13 августа президент США Дональд Трамп заявил, что на Аляске потребует от российского правителя безусловного прекращения огня.

Источник: министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в соцсети Х

Детали: По словам Барро, американский президент в обращении к украинской делегации и союзникам заявил, что он будет требовать от Владимира Путина безусловного прекращения огня.

Трамп также подчеркнул, что любые переговоры, касающиеся территорий Украины, будут проходить только в присутствии президента Украины во время следующей встречи с Путиным.

Кроме того, глава Белого дома сообщил, что Соединенные Штаты присоединятся к системе международных гарантий безопасности, разработанной странами "коалиции желающих" в составе Франции, Великобритании и Германии.

Предыстория:

  • Зеленский прибыл в Берлин днем 13 августа, где провел совместные с европейскими лидерами видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон после масштабных переговоров заявил, что территориальные вопросы "не будут предметом переговоров" ни с кем, кроме президента Украины Владимира Зеленского.
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя переговоры, рассказал, что "Украина готова обсуждать территориальные вопросы, но исходной позицией будет линия соприкосновения". "Юридическое признание оккупированных территорий не обсуждается", – сказал тогда он.
  • Зеленский заявил, что Трамп позвонит ему после того, как встретится с главой Кремля на Аляске.

ФранцияСШАПутинроссийско-украинская война
