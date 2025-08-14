ЗСУ знешкодили 990 окупантів і 29 артсистем за добу
Четвер, 14 серпня 2025, 07:31
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу відмінусували 990 загарбників та 420 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 14.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 067 100 (+990) осіб,
- танків – 11 104 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 23 130 (+3) од,
- артилерійських систем – 31 458 (+29) од,
- РСЗВ – 1 466 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51 043 (+191) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58 456 (+191) од.
Дані уточнюються.