ЗСУ знешкодили 990 окупантів і 29 артсистем за добу

Ірина БалачукЧетвер, 14 серпня 2025, 07:31
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу відмінусували 990 загарбників та 420 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 14.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 067 100 (+990) осіб,
  • танків – 11 104 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 23 130 (+3) од,
  • артилерійських систем – 31 458 (+29) од,
  • РСЗВ – 1 466 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51 043 (+191) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 58 456 (+191) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
