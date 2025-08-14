Все разделы
ВСУ обезвредили 990 оккупантов и 29 артсистем за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 14 августа 2025, 07:31
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России– только за прошедшие сутки отминусовали 990 захватчиков и 420 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 067 100 (+990) человек,
  • танков – 11 104 (+5) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 130 (+3) ед.,
  • артиллерийских систем – 31 458 (+29) ед.,
  • РСЗО – 1 466 (+1) ед.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 51 043 (+191) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 58 456 (+191) ед.

Данные уточняются.

